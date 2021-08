Voyage en France : les touristes doivent présenter un passeport de vaccination du gouvernement pour accéder aux attractions

Les touristes devraient désormais avoir accès à la certification des vaccins ou aux derniers sites de test Govt-19 négatifs et aux lieux d’accueil à travers la France.

Celui-ci devrait être affiché sous la forme d’un « Passe-Santé » avec un processeur spécial pour smartphone.

Bars, restaurants et cafés où un laissez-passer sanitaire est requis pour entrer, y compris les sièges à l’extérieur.

Le Pass peut être numérisé via l’application smartphone TousAntiCovid – qui reconnaît un QR code de l’application NHS – ou sous forme papier. Le pass numérique générera un code QR, qui sera scanné lors de la saisie d’un emplacement.

Pour ceux qui n’ont pas accès à l’application TousAntiCovid, dont 13 % des utilisateurs de téléphones portables au Royaume-Uni sans smartphone, vous pouvez télécharger un pdf de votre statut vaccinal via le site Web du NHS. Les lieux en France doivent l’accepter comme preuve de vaccination.

La nouvelle règle, entrée en vigueur le 9 août, est une extension de l’échange de cartes de santé, qui incluait auparavant les lieux de divertissement et culturels et les événements rassemblant plus de 50 groupes.

Le laissez-passer est disponible pour ceux qui peuvent prouver l’un des éléments suivants: complètement vacciné contre Govt-19; Testé négatif pour le virus dans les 72 heures précédentes ; Ou récupéré de Govt-19 il y a 15 jours et il y a six mois.

Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés des règles du passeport sanitaire. A partir du 30 août, les enfants de 12 à 17 ans devront également présenter un carnet de santé pour pouvoir entrer.

Health Boss comprend désormais l’entrée pour les éléments suivants : cafés, restaurants et bars ; Hôpitaux, à l’exception des soins d’urgence ; Certains centres commerciaux de plus de 20 000 m2 ; Transports longue distance en France, y compris les avions, les trains et les compartiments ; Lieux de culture et de loisirs, y compris les musées, cinémas, théâtres, centres sportifs et piscines, champs de foire, parcs à thème, bibliothèques et zoos ; Événements dans les lieux de culte; Mariages célébrés dans des lieux publics; Et les espaces communs dans les hôtels comme les piscines.

Magasins essentiels, stations de transport en commun, G.P.

Une étude de la publication commerciale française Dépanneurs Sur les 500 propriétaires de bars et de restaurants, 40% ont déclaré que les clients n’avaient pas besoin de présenter de carte de santé et 35% ont déclaré qu’ils répondraient.

Matthieu, qui tient un bar à Aix-en-Provence, a déclaré à L’echommerces : « Je ne veux pas demander de pass, mais 90 % de mes clients ont moins de 30 ans. Parfois, il faut se mettre dans notre chaussures et vous devez travailler. , j’ai une famille pour me nourrir.