Paris (AFP)

L’ancien arrière latéral de Wolf Curtley Peel a mis en garde l’Australie contre une France “très imprévisible et excitante” avant la série Test, dans laquelle les spectateurs ne sont pas des joueurs de premier choix.

Peel, 32 ans, qui a terminé sa première saison dans le top 14 Page Racing 92, a été retiré de l’équipe Wallaby pour la série qui débute à Brisbane mercredi.

Les Blues ont envoyé une équipe de deuxième chaîne en Australie sans un certain nombre de règlements, y compris des joueurs des 14 premiers finalistes, Toulouse et La Rochelle, qui n’auront pas le temps de terminer l’isolement de l’entrée du virus Corona en Australie.

“C’est un groupe passionnant. Ils jouent toujours des styles imprévisibles. Si vous êtes paresseux, ne faites pas attention ou ne changez pas, ils créeront des opportunités qui vous laisseront 15 à 20 points de retard”, a déclaré Peel à l’AFP.

« Vous ne pouvez pas cligner des yeux contre eux.

“Ils jouent la marque de rugby, que tout le monde veut voir. Ils font évidemment quelque chose là-bas”, a-t-il déclaré.

Peel a joué pour la dernière fois pour son pays lors des quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2019 contre l’Angleterre.

L’entraîneur australien Dave Rennie a déclaré le mois dernier qu’il était contre la sélection de joueurs étrangers. Pourtant, Peel a déclaré qu’il espère réapparaître pour son pays.

“Je n’ai jamais dit que je l’avais fait avec les Wallabies ou le rugby international”, a déclaré l’ancien meneur de jeu des Vardos.

“La maison n’a rien à voir avec les entraîneurs”, a-t-il déclaré.

– ‘but’ de la Coupe du monde –

Peel a déclaré que la Coupe du monde 2023 se tiendrait en France, avec la moitié de Finn Russell s’envolant pour l’Écosse et jouant avec des stars telles que Vrimi Wagadawa et Gayle Fico, qui se concentre en France, pour avoir un quatrième regard sur le tournoi.

“C’est définitivement un de mes objectifs. Jouer une autre Coupe du monde. Ce serait formidable si je pouvais le faire en France”, a-t-il déclaré.

“C’est quelque chose que je veux continuer à essayer. Je sais que j’ai beaucoup de grands joueurs parmi les joueurs internationaux autour de moi.

“J’apprends encore et je mets beaucoup de pression sur les lieux. J’ai toujours cette faim de représenter mon pays”, a-t-il déclaré.

Peel est l’un des rares joueurs nationaux à porter un maillot vert et or, et il publie régulièrement des nouvelles sur les réseaux sociaux sur le sujet.

“Les autochtones, nous venons de l’oppression, nous souffrons d’un traumatisme générationnel. Il est difficile de sortir de cette impolitesse. J’ai de la chance, je suis l’une des rares personnes à avoir fait cela”, a déclaré Peel.

“Je le représenterai toujours pour encourager le prochain Curly Peale à jouer pour les Wallabies”, a-t-il déclaré.

Mercredi, Les Blues devraient présenter Tess à sept joueurs au Suncorp Stadium de Brisbane.

Le capitaine de la France Charles Oliven et Toulouse Scrum-semi-Antoine DuPont sont absents, mais cinq anciens champions du monde des moins de 20 ans Temba Pamba, Jean-Baptiste Cross, Gillian Jersey, Louis Carbonell et Arthur Vincent sont absents. .

“Il y a eu beaucoup de victoires à la Coupe du monde des moins de 20 ans. Ces joueurs entrent maintenant dans l’équipe senior et se font un nom, donc c’est une équipe dangereuse”, a déclaré Peel.

“Ce sera une série serrée. Je veux soutenir mon pays 2-1”, a-t-il ajouté.

