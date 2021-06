Vaccin du gouvernement en France : la France demande plus d’emplois au gouvernement contre diverses menaces | Nouvelles du monde

PARIS : Le gouvernement français a appelé mardi à plus de monde Gouvernement Après la récession des réservations, et avant que la variante delta hautement contagieuse du virus ne dominait.“Nous avons les niveaux, nous sommes organisés et nous ne pouvons pas manquer cette opportunité”, a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé lors d’une conférence de presse hebdomadaire.« Au cours des trois prochains jours, 300 000 sièges seront disponibles pour que les gens reçoivent leur première injection », a-t-il déclaré. France L’Inde, qui a frappé la Grande-Bretagne et d’autres pays, espère vacciner autant de personnes que possible à mesure qu’elle émerge d’une troisième épidémie de virus corona, dans l’espoir d’éviter une forte augmentation des infections à partir de la première variante détectée.La France, qui a atteint l’objectif de 20 millions de montants initiaux versés à la mi-mai, vise désormais à gérer 40 millions de jabs d’ici fin août, et 66% des adultes de plus de 18 ans sont complètement vaccinés.Les vaccins sont désormais accessibles à tous à partir de 12 ans et les services de santé se mobilisent pour que les vaccinations se poursuivent pendant les vacances d’été.“Ce n’est pas parce que vos proches ont été vaccinés, vous devez penser qu’il est normal d’attendre votre retour de vacances”, a déclaré le porte-parole.Plus de 32 millions de personnes ont reçu au moins une dose, selon les chiffres les plus récents du ministère, soit moins de 48% de la population.