PARIS-JULIAN CERPOSE a détourné ceux qui veulent dîner lundi d’une promenade sur les Champs-Elysées, à Paris. Le nouveau certificat de santé numérique de l’UE.

La France avait besoin d’un laissez-passer certifiant lundi que ceux qui veulent dîner dans un restaurant, à l’intérieur ou à l’extérieur, ont été vaccinés contre Govt-19. Ce pass est désormais obligatoire pour voyager sur les vols intérieurs et les bus et trains longue distance. La France a déjà rendu le pass obligatoire le mois dernier pour de nombreuses activités telles que les musées, les piscines, les gymnases et les grands événements sportifs.

“Certains clients disent avoir reçu le vaccin, mais il n’est pas venu avec le pass sanitaire, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas vous accepter”, a déclaré M. Gerboss, qui sert d’hôte aux Fouquets à Paris. “Si nous acceptons quelqu’un qui n’a pas de carte de santé, nous pourrions avoir de sérieux ennuis.”

Les entreprises françaises qui ne vérifient pas les cartes de santé encourent une amende de 1 500 à 500 1 763, jusqu’à 9 000 et un an de prison pour une troisième infraction en moins d’un mois.

L’Italie a rendu le Digital Health Pass obligatoire pour une variété d’activités vendredi dernier, bien que ceux qui n’ont pas été vaccinés puissent dîner dans les restaurants s’ils s’assoient à l’extérieur.