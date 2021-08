Une personne a été tuée et 27 autres ont été blessées dans un incendie de forêt près de la Côte d’Azur

BORMES-LES-MIMOSAS : Feu de forêt près des Français Côte d’Azur Selon des responsables locaux, il a fait irruption dans les bois mercredi, tuant une personne et échappant à tout contrôle.journal français Guerre-Madin Le pompier a été retrouvé mort à son domicile de la ville Crimat Au moins 27 personnes, dont cinq pompiers, ont été légèrement blessées par inhalation de fumée ou d’incendie. Où La région a déclaré dans un communiqué.La source a déclaré que plus de 7 000 personnes évacuées de leurs maisons et camps dormaient dans des abris de fortune.Plus de 1 100 pompiers, avions d’extraction d’eau et hélicoptères ont été utilisés mercredi pour éteindre l’incendie, qui a commencé à environ 40 kilomètres (24 miles) à l’intérieur des terres d’une station balnéaire de Saint-Tropez.Propulsé par de puissants vents saisonniers mer Méditerranée Mercredi matin, l’incendie avait couvert 7 000 hectares (17 300 acres) de forêt, a indiqué la source.Président français Emmanuel Macron , qui était en vacances dans un château côtier voisin, a visité la zone d’incendie mardi. Il a félicité les pompiers d’avoir pu “stabiliser” l’incendie.Les autorités locales ont fermé les routes, bloqué l’accès à la forêt et insisté sur la prudence. Les autorités ont averti que le risque d’incendie resterait élevé jusqu’à mercredi en raison du temps chaud et sec. Les températures ont atteint 40 degrés Celsius (104 F) ces derniers jours.Le feu de forêt s’est propagé partout méditerranéen Ces dernières semaines, la zone a été jonchée de ruines enfumées en Grèce, en Turquie, en Italie, en Algérie et en Espagne.Bien que la région soit connue pour ses étés chauds et ensoleillés, les scientifiques ne doutent pas que le changement climatique causé par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel entraîne des événements extrêmes tels que des vagues de chaleur, des sécheresses et des incendies de forêt. De telles difficultés sont susceptibles de se produire fréquemment Terre Échauffement constant, disent-ils.En Grèce, un important incendie de forêt dans le nord-ouest de la capitale Athènes a détruit mercredi de vastes étendues de pinèdes pour le troisième jour consécutif.Bien que la Méditerranée soit connue pour ses étés chauds, les scientifiques ont peu de doute que le changement climatique, qui brûle le charbon, le pétrole et le gaz naturel, provoque des événements extrêmes tels que des vagues de chaleur, des sécheresses et des incendies de forêt. De telles difficultés sont plus susceptibles de se produire à mesure que la terre se réchauffe, disent-ils.