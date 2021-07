Une équipe d’aide vaccine les immigrés alors que la France étend son laissez-passer pour le virus

PARIS : Les taux de vaccination augmentent à nouveau en France alors que le gouvernement exige un laissez-passer pour de plus en plus d’opérations – mais les travailleurs sociaux craignent que cette décision ne marginalise davantage les immigrants et autres personnes pauvres.Alors l’équipe d’assistance Médecins sans frontières Des tentes ont été installées dans le nord-est de Paris cet été pour vacciner les immigrés, les sans-abri et autres sans accès à l’assurance maladie publique ou privée. Les groupes d’aide font de même dans d’autres pays.“Les gens pensent que ces personnes n’ont pas besoin d’un passeport vaccinal”, a-t-il déclaré. Christian Castro Covid, qui supervise les opérations des médecins qui n’ont pas de frontières en France, a déclaré à l’Associated Press. Mais “ils ont souvent accès aux espaces publics pour le logement et les démarches administratives, et ils craignent un jour que le passeport y ait accès, ce qui est très préoccupant”.Lorsque les tentes ont ouvert jeudi, une file d’une trentaine de personnes avait déjà commencé à se former, pour la plupart des immigrants. Bangladesh Afghanistan Et les pays d’Afrique subsaharienne. Beaucoup d’entre eux sont récemment arrivés en France.“Je me sens mieux parce qu’aujourd’hui je vais vacciner le gouvernement, puis je me sentirai en sécurité”, a déclaré à l’AP Mdamasud Parves, un expatrié du Bangladesh arrivé il y a six mois. Médecins sans frontières a donné un coup de feu à Parvez pour la première fois Pfizer Des vacances et un rendez-vous pour une deuxième dose dans trois semaines.Parce que le président Emmanuel Macron Annonçant le 12 juillet la nécessité de « pass santé » dans les restaurants, les trains et bien d’autres lieux en France, le taux de vaccination des sites de tentes frontières non-médecin est passé d’environ 25 à 120 personnes par jour.Pour passer la santé, les personnes doivent être complètement vaccinées ou avoir un test négatif ou des preuves d’un récent rétablissement du virus.L’épidémie a particulièrement touché les immigrés et les pauvres dans le monde, et la France ne fait pas exception. L’Office national de la statistique estime que d’ici 2020, plus de deux fois plus de personnes seront nées à l’étranger qu’en France, selon l’impact proportionnel de la faible épidémie de Covid-19.Médecins sans frontières, connu sous son acronyme français MSF, cherche à cibler les personnes vivant dans des situations dangereuses, telles que les magasins d’alimentation, les refuges pour sans-abri, les logements pour les immigrés et la recherche de personnes dans les centres de santé pour femmes, a déclaré Castro.Les immigrants voient généralement les vaccins de manière positive, et le grand public a des questions et des craintes similaires, a-t-il déclaré.Les travailleurs humanitaires craignaient au départ que beaucoup de gens ne reviennent pas pour la deuxième dose, ils n’avaient pas d’endroits réguliers où rester et étaient parfois encerclés par la police. Le vaccin à dose unique disponible par Johnson & Johnson n’est pas approuvé pour les personnes de moins de 55 ans en France, il n’y a donc pas de préférence pour de telles activités.“Mais malgré certaines craintes, ce sont les gens qui veulent se faire vacciner”, a-t-il déclaré. “Donc, nous avons un bon taux de personnes qui reviennent.”La France a l’un des décès liés au virus les plus élevés au monde, avec plus de 111 000 vies perdues, et les infections et les admissions à l’hôpital pour le virus sont à nouveau en augmentation.