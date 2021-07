Un cycliste australien termine en solo sur le Tour de France – cinq jours avant la date prévue

A des milliers de kilomètres de là, lors de journées misérables et d’innombrables moments de doute, le favori de Lachlan Morton a été une journée monstre à vélo sur la piste du Tour de France où il a ressenti des ampoules brûlantes et de la frustration.

Le défi avant Morton était le plus audacieux, le plus fou : parcourir tout le parcours du tour, y compris des centaines de kilomètres entre les étapes où les coureurs roulent dans un entraîneur de moteur sophistiqué.

Il prendra tout ce dont il a besoin, préparera sa propre nourriture, campera pour la nuit et arrivera avant que Peloton ne soit entraîné à Paris ce week-end.

Cependant, il était seul sur une montagne pendant la première semaine et s’est demandé s’il ferait cela.

“Au moment où j’ai fini où je campais”, a déclaré Morton à l’AP dans une interview exclusive mercredi (jeudi NZT), “J’ai laissé la nourriture et je n’avais nulle part où trouver de la nourriture. J’ai dû dormir affamé. Puis le lendemain matin, j’ai pu se tenir à 60 ou 70 kilomètres et prendre le petit déjeuner. ” C’était moins, c’était plus un problème, tout semblait venir à la tête. “

Morton a survécu. Puis il a roulé, jour après jour, une pédale de douleur revenant l’une après l’autre.

Mardi (mercredi NZT), il a finalement rencontré les Champs-Elysées et a été accueilli par des âmes endurcies qui connaissaient son défi, mais la foule de personnes attendant la dernière étape de la tournée était rare.

L’Odyssée a duré 19 jours et 224 heures sur la selle, lui portant 5 510 kilomètres et près de 220 000 pieds, le plus important, recueillant plus de 600 000 (860 000 $ NZ) pour une œuvre caritative.

“Considérant tout, je me sens bien”, a déclaré Morton. “J’ai des courbatures et des douleurs dans mon corps.”

C’est la plus grosse erreur qu’il commet.

Le soi-disant Alt Tour est le fruit de Morton et de son équipe professionnelle basée aux États-Unis, EF Education-Nippo, qui compte actuellement deux coureurs dans le top 10 du tour. Morton a largement concouru en Europe tout au long du printemps, mais ne participera pas à la tournée, alors l’idée lui est venue que Paris devrait battre ses coéquipiers de la manière originale.

Lucy Le Livere / A.P. Lachlan Morton vaporise du champagne alors qu’il franchit la ligne d’arrivée à Paris, où il n’est accueilli que par quelques âmes dures.

Lorsque le Tour de France a commencé comme un coup publicitaire dans les journaux en 1903, l’idée de faire du vélo de manière compétitive était encore à ses balbutiements. Il n’y a pas de signataires pour donner des massages, pas de cuisiniers pour cuisiner, pas de radios pour donner leur position aux coureurs bien sûr.

Au lieu de cela, les 21 aventuriers qui ont terminé six niveaux n’avaient presque aucun soutien, parcourant souvent 400 kilomètres ou plus en une seule journée – l’un s’est endormi sur le bord de la route, le mettant hors de course.

Sa romance est tout au sujet de l’imagination de Morton.

L’Australien de 29 ans avait beaucoup voyagé en France, mais n’avait eu que peu d’occasions de profiter des images, des sons et des odeurs de la route du Tour alors qu’il se serrait dans un pilote professionnel. Seul, il peut discuter avec des gens tous les jours dans les terrains de camping, prendre un petit-déjeuner dans les boulangeries locales et dormir quand cela est approprié.

Il mettra également à l’épreuve ses limites physiques et mentales.

Morton a fait de nombreuses courses d’endurance extrême dans le passé. Il a rejoint frère Angus lors d’un voyage de 2400 km à travers l’Australie en 2014 et a fait une randonnée similaire à travers les Rocheuses du Colorado l’année suivante. Il détient le record d’endurance au Royaume-Uni, remportant les 700km/h sur la péninsule ibérique l’an dernier, sur la piste de 228km de Cocobelli aux États-Unis.

“Je me retrouve toujours à participer à un événement sérieux ou très long et vous avez beaucoup de confiance lorsque vous avez terminé”, a-t-il déclaré.

“Vous êtes mieux équipé et plus confiant dans vos propres capacités à faire face aux difficultés et aux situations difficiles.”

Puis est venue l’idée de transformer toutes ces difficultés en quelque chose de significatif.

Lucy Le Livere / A.P. L’Odyssée de Lachlan Morton a duré 19 jours et 224 heures sur la selle, lui faisant 5 510 km. J’ai parcouru la distance et amassé 860 000 $ pour une œuvre caritative.

EF Education-Nippo et le sponsor de vêtements Rafa Seed ont planté 1000 vélos pour en faire don à World Cycle Relief, une organisation à but non lucratif qui propose des vélos robustes assemblés localement dans des endroits inaccessibles aux enfants et aux adultes. Mercredi, Morton avait déjà levé environ 2 800.

“Je peux vraiment comprendre l’idée qu’un vélo peut changer une vie”, a déclaré Morton, qui a passé la majeure partie de sa carrière aux États-Unis.

“Vous pouvez donner aux gens des vélos et leur donner un accès complet à l’éducation, à l’eau ou au travail, et un vélo peut changer leur vie – pour une belle cause.”

La plupart des dernières semaines ont été une belle balade. Il y avait des panoramas de montagnes qui montaient dans les Alpes et les Pyrénées, avec seulement des étoiles qui brillaient la nuit. Il y avait de longues étendues plates de champs de tournesols et de terres agricoles françaises vallonnées.

Des inconnus au hasard rejoindront Morton en cours de route. Certains ont roulé pendant un mile ou deux, d’autres pendant une journée entière.

Tout n’est pas si sublime. Morton avait des ampoules à cause du port de sandales plutôt que de ses chaussures de vélo, de longues longueurs sans nourriture ni eau. Pendant longtemps, nous avons été silencieux et solitaires.

Au début, dans les Alpes, toute cette misère a atteint son paroxysme.

Morton a déclaré: “Vous êtes vraiment obligé de vous battre avec vous-même, mais regardez où sont vos limites”, a déclaré Morton, “mais depuis lors, j’ai beaucoup de confiance en moi quand je l’ai géré.

“Même le lendemain matin, quand j’ai commencé à rouler, j’ai dit:” Je me sens bien. J’ai faim, mais pas mort. « J’ai regardé autour de moi et j’ai dit : « C’est si beau. » Le soleil était sorti. J’ai eu ce moment magique en plus de cet objectif. Garder cette limite dans une fenêtre différente de neuf heures, c’est très spécial.

“À partir de ce moment-là, j’ai dit : ‘Eh bien, j’ai géré ça. Je peux gérer tout ce dont j’ai besoin pour me rendre à Paris.'”