Trois cavaliers cambodgiens pour s’entraîner en France

Les trois cyclistes cambodgiens sont partis en France pour un entraînement avancé avant les Jeux d’Asie du Sud-Est de 2023 et d’autres grandes compétitions cyclistes à l’étranger.

Le groupe a embarqué samedi sur un vol Paris-aéroport international de Phnom Penh et est arrivé dans la capitale française quelques heures plus tard, selon la Fédération cambodgienne de cyclisme (CCF).

A l’aéroport de Paris, le groupe a posé pour des photos montrant un grand drapeau cambodgien. Les cyclistes étaient accompagnés de l’entraîneur national de cyclisme Cloth Karani.

Trois cyclistes, Kim Santo, San Nama et San Namaw. Ce sont les cavaliers les plus expérimentés et les plus performants du royaume.

Garani espère que la formation en France les aidera beaucoup.

La France est une puissance mondiale du cyclisme et offre le Tour de France, la plus grande et la plus prestigieuse compétition cycliste au monde.

L’équipe s’entraînera pendant trois mois en France. Le CCF n’a pas précisé où la formation aurait lieu.

“Ils s’entraîneront avec certains des meilleurs cyclistes de là-bas”, a-t-il souligné.

Il est entendu que l’équipe s’entraînera avec l’Académie cambodgienne de cyclisme (CCA). Garani a déclaré que la CCA aiderait à fournir un abri, de la nourriture et des transports pour le groupe.

Le CCA a été créé l’année dernière pour améliorer les capacités et les capacités des coureurs cambodgiens afin d’offrir la meilleure opportunité de rivaliser avec leurs pairs du Vietnam, des Philippines, de Thaïlande, de Malaisie, de Singapour, d’Indonésie et d’autres pays de la région.

CCA a des coureurs du Cambodge, de France, des États-Unis et d’autres pays.

L’année dernière, le CCA a participé à l’Etoile de Bezos (France), au Tour d’Antalya (Turquie) et au Cambodia Bay Cycling Tour (Cambodge).

“Nous avons de grands objectifs pour les jeux SEA 2021 et 2023. Nous voulons les atteindre”, a souligné Garani.

Le secrétaire général du CCF, Nou Samroyun, a déclaré qu’il prévoyait d’envoyer des cyclistes plus tôt. “Mais nous devons le reporter à cause de l’épidémie de COVID-19”, a-t-il noté.

Le CCF envisage également d’envoyer une équipe de cyclistes féminines à l’étranger.

Samron dit que le plan avait également le soutien du nouveau chef de la CMA, Ben Sremom, et du chef du CCF, le ministre du Commerce Bon Sorasak.