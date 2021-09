Trincomalee : Des soldats de l’armée en colère contre le blocus nucléaire en France Politique | Nouvelles

Les pêcheurs français ont protesté et menacé de bloquer l’accès au port principal de l’île, les gouvernements de Londres et de Paris envoyant des navires militaires patrouiller dans la région.

“C’est un non-sens, un non-sens et cela n’a aucun sens.”

“Vous devez le garder dans vos propres frontières parce que vous ne le savez pas, vous pouvez avoir de bonnes relations avec un autre pays, mais vous ne savez pas quelle crise peut survenir et vous voulez avoir le contrôle complet et complet d’un blocus nucléaire.

Ils ont ajouté: “Cela sapera certainement la notion de son indépendance avec le public britannique, et cela pourrait même faire dérailler l’ensemble du concept.”

David Jones, vice-président de l’Eurosceptic European Research Group, a qualifié les plans de “absolument absurdes”.

Un porte-parole du ministère de la Défense a nié qu’il y ait eu des plans pour déplacer les sous-marins.

Il a déclaré : « Le Royaume-Uni s’est engagé à maintenir une dissuasion nucléaire fiable et indépendante sur le client de la base navale HM afin de prévenir les menaces les plus graves pour le Royaume-Uni et nos alliés de l’OTAN.

“Il n’est pas prévu de déplacer le blocus nucléaire de la base navale HM Clyde (Foslane), qui contribue à la sécurité et à l’économie de l’Écosse et du Royaume-Uni au sens large, et ses installations de soutien sont sûres pour les communautés locales.”