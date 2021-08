Travel UK News Live: la France pourrait perdre le statut «Amber Plus», dernières mises à jour de la liste verte

La France Il y a Est susceptible de perdre son statut spécial “Amber Plus” Et retour au gouvernement britannique Liste d’ambre Quand le système de feux de circulation pour les voyages internationaux sera mis à jour ce week-end, a déclaré un expert.

Selon l’analyste de données Tim White, la baisse du nombre de cas du gouvernement-19 et le faible taux d’infection devraient permettre de sortir la France de la catégorie Ambre Plus.

Les adultes britanniques qui ont reçu la deuxième dose au moins 14 jours plus tôt ont été entièrement vaccinés si le déménagement prévu se produisait et que les moins de 18 ans n’avaient plus besoin de le faire Isolation Au retour de France, test de flux latéral avant le départ, et test PCR gold standard jour 2 à l’entrée au Royaume-Uni.

Le gouvernement a également annulé les plans pour les pays de la “liste de surveillance orange”.

Les ministres envisageaient une nouvelle catégorie pour les pays risquant d’être transférés de la liste orange à la liste rouge dans le cadre du système des feux de circulation.

Cependant, à la suite de la réaction de certains députés conservateurs, de ministres et du ministère des Voyages, des sources gouvernementales ont confirmé hier soir qu’il n’y avait “pas de liste de surveillance orange”.

Suivez les dernières nouvelles du voyage ci-dessous: