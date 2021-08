Toyota au premier rang sur la plateforme Lo Mans, le français Alpine au troisième rang

Toyota, propriété de Kamui Kobayashi, Mike Conway et Jose Maria Lopez, s’en est finalement bien sorti après des années de malheur pour remporter dimanche la quatrième course consécutive des 24 heures du Mans du constructeur japonais.

Deuxième voiture de Toyota et vainqueur au cours des trois dernières années, Kazuki Nakajima, Sébastien Bhumi et Brendan Hartley se sont partagé la course et ont pris la deuxième place.

Après 1 440 minutes, 370 tours, 5 000 kilomètres et 33 arrêts, la septième voiture de Toyota a évité le malheur de ruiner ses chances en 2017 et 2019 et a pris le drapeau vérifié à l’issue du légendaire test d’endurance du sport automobile de l’an dernier.

Dans une touche d’élégance, ils ont confirmé que Nakajima avait passé la ligne juste avant de terminer dans la voiture de tête derrière Kobayashi.

Troisièmement, quatre tours à la dérive, sont venus à l’élite Concurrent de type hypercar Alpine André Negro, Nicolas Lapierre et Matthieu Waxivier.

Deux entrées du réalisateur américain Jim Kligenhaus ont complété le top cinq des 71 événements supervisés depuis les stands de Stetson.

Glissant lorsqu’il est mouillé

En rupture avec le cadre traditionnel, les organisateurs ont autorisé les pilotes à changer de niveau, le président de Ferrari, John Elgan, les trahissant avec de fortes pluies peu de temps avant de donner l’instruction séculaire aux pilotes courageux de « démarrer vos moteurs ».

Soki au départ de l’étape du Mans samedi Jean-François Monier AFP

Mike Conway était initialement au volant de la septième voiture de Toyota et malgré une crevaison, il a avancé de 1 minute 13 secondes avant de céder le volant à Kobayashi.

Buemi est parti de la deuxième place mais a affronté son rival Glickenhaus dans le premier tour avant que les deux Toyota ne s’installent confortablement à 1-2.

La nuit, la septième voiture de Toyota était en contrôle alors que les essuie-glaces étaient impitoyablement inactifs alors que la pluie s’estompait, à l’exception du moment où un cœur s’est arrêté lorsque la Kobayashi a déraillé, et la voiture sœur est entrée en collision peu de temps avant de reprendre le service normal.

A l’aube, leur avantage est passé à environ trois minutes, alors que la terre était au volant, la voiture numéro huit a été arrêtée avec un problème de ravitaillement.

La foule est revenue

Après la réinitialisation, la pierre ponce a été remise en marche, bien que sur un tour.

Conway a été remis à Kobayashi au moment de la remise et alors que la voiture roulait bien, l’équipe a finalement inscrit ses noms sur la liste des vainqueurs de la course emblématique.

Les tribunes et les camps ont été réoccupés Le Mans l’an dernier Tenus à huis clos, les contrôles du virus corona ont maintenu la foule traditionnelle à 250 000 foyers.

Avec une capacité fermée à 20 pour cent, une autre démonstration de la domination de Toyota a eu lieu à minuit pour la base de fans intense qui brûle du pétrole à minuit. le Mans Créé l’ère de l’hypercar.

Le nouveau prototype d’élite est soutenu par Audi, Porsche et Ferrari, et ils devraient entrer dans l’hypercar au cours des deux prochaines années, confirmant le nouvel “âge d’or” de Lee Mans.