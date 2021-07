Les agences de presse ont rapporté mercredi que la France a désormais rendu obligatoire un laissez-passer pour la maladie à virus corona (Govit-19) pour tout touriste ou visiteur qui souhaite monter sur la Tour Eiffel pour visiter les musées ou les cinémas français. L’application de l’exigence de ce laissez-passer spécial Covid-19 est la première étape d’une nouvelle campagne contre ce que le gouvernement appelle une augmentation «stratifiée» des infections à variante delta.

La demande du pass Covit-19 est entrée en vigueur mercredi sur les sites culturels et touristiques en France, suite à un arrêté du gouvernement. À la Tour Eiffel, des travailleurs masqués ont scanné les codes QR sur les cartes de santé numériques et vérifié les vaccins imprimés ou les certificats de test.

Qu’est-ce que le Govt-19 Pass ?

Pour obtenir un pass spécial Covit-19, les visiteurs doivent avoir été entièrement vaccinés, avoir été testés négatifs pour le virus corona ou avoir été récupérés de Covit-19. Alors que la nouvelle règle est entrée en vigueur mercredi, on pouvait voir des touristes faire la queue devant l’emblématique Tour Eiffel à Paris pour des tests viraux rapides.

Le président français Emmanuel Macron souhaite étendre l’obligation du laissez-passer Covid-19 à tous les restaurants français et à de nombreux domaines de la vie publique, ainsi qu’obtenir des vaccins pour tous les agents de santé.

Réactions aux infections spéciales

La demande de la France pour un laissez-passer spécial Covid-19 a provoqué des réactions mitigées de divers secteurs. Les personnes qui s’opposent aux vaccins et à qui l’on demande de fournir des laissez-passer qui montrent leur immunité se feront de plus en plus entendre.

Un groupe de manifestants qui avait assisté à une manifestation anti-PAS dans la ville alpine de Chambéry a éclaté et est entré dans la mairie, enlevant un portrait du président français Emmanuel Macron d’un mur.

“Au Danemark, il faut un pass partout”, explique Johnny Nielsen, un touriste danois voyageant avec sa femme et ses deux enfants. Par conséquent, lorsqu’il a mis en doute l’utilité des règles françaises, il a déclaré que cela ne faisait pas reconsidérer les projets de voyage en famille.

La réaction du gouvernement

Le gouvernement français souhaite que le projet de loi soit adopté par le Parlement dès que possible, malgré l’opposition de certains. Plus de 100 000 personnes ont protesté contre le déplacement en France au cours du week-end, et le Premier ministre Jean Costex a déclaré mercredi que le gouvernement demanderait l’approbation de la Cour constitutionnelle, ce qui prendrait également du temps.

La solution est “vaccin, vaccin, vaccin”, a déclaré Costex mercredi à la télévision DF1, exhortant ses camarades à s’inscrire pour se faire vacciner afin d’éviter de nouveaux verrous. Il a déclaré que 18 000 nouveaux cas de virus corona ont été signalés en France mardi, dont 96% associés à des personnes non infectées.

Covid-19 en France

Les infections quotidiennes par Govt-19 en France ont fortement chuté au printemps, mais ont de nouveau augmenté au cours des deux dernières semaines. Certaines régions imposent à nouveau des contrôles de virus. Le gouvernement craint que la pression sur les hôpitaux n’augmente à nouveau dans les semaines à venir.

La France a enregistré plus de 111 000 décès liés au virus. 46% de la population totale est complètement vaccinée.