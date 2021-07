Tour de France Niveau 10 – En direct

Mettre à jour

Les huit coureurs de Bora sont maintenant sur scène. Ils n’ont pas encore gagné de point, mais est-ce trop plat pour Peter Sagan aujourd’hui ? Il a gagné en 2018 à Valence. Nous avons commencé cette année-là à Bork de Oyson, où il a aligné Demere et Kristoff – qui ne sont pas tous les deux ici. Demere a raté le temps coupé et Christoph n’a pas été sélectionné.

Le dernier bulletin météo est d’ASO. “Ciel pluvieux en début d’étape. Nuageux ensuite avec pluies régulières. Températures de 22 à 26°C. Vents légers en début d’étape, se déplaçant vers les gaz de la vallée du Rhône à des vitesses de 30 à 45 km/h.”

Grubama est passé à la connexion FDJ.

Il y a beaucoup de monde ici quand je regarde le journal d’échange de vélos tôt ce matin. C’est un peu nuageux, mais pas de vent en ce moment. Il y a un drapeau slovène, et puis il y a quelqu’un avec une pancarte disant “Je ressens la Slovénie”.

Retour à Jumbo Wisma, plus de Jeeman ici, Cette fois Primos Rocklick. "Il vient en tournée l'année prochaine", a déclaré son directeur de Jumbo-Wisma, Meriz Jeeman. Cyclisme Le premier jour de repos du tour dans les Alpes. "C'est la course qui veut montrer qu'il est numéro un mondial. Il revient. Bien sûr, nous discuterons tous à la fin de la saison, comment le planifier, mais je n'ai aucun doute qu'il reviendra. "

Andregrible "Le jour de repos est venu au bon moment. Les phases les plus difficiles. Le corps s'est arrêté un peu après le jour de repos. Il a fallu quelques kilomètres pour se réveiller." # TDF2021

Parmi les autres gagnants de News Level 9, Ben O’Connor a écrit un autre blog pour nous. Il a envoyé ça hier soir, merci, ce qui est un bon aperçu des hauts et des bas d’un jeune coureur sur le Tour de France. Il est désormais deuxième du classement général et tente de prendre sa place partout où il ira à Paris. Il avait ce gros zéro en 2018 jusqu’à ce qu’il soit éliminé par cet accident. Il avait un album d’autocollants cyclistes sur la course et le terminait lorsque la course a continué, et au cours des douze derniers mois, il s’est épanoui comme un coureur. L’AG2R a fait confiance au pilote et il l’a remboursé. Le blog de Ben est ici. (Crédit image : Yves Perret / www.ypmedias.com)

A moins d’une heure de l’étape 10 du Tour de France 2021.

Dans le cas du maillot jaune, nous devons répondre à ses propos d’hier lorsque le matériel dopant a été évoqué lors de sa conférence de presse. Je ne suis pas à Press Con, mais Barry Ryan A écrit ce récit précis de ce qui s’est passé Et le ton de la situation. Vous pouvez décider si le maillot jaune a donné une réponse adéquate ou non. (Crédit d’image: jeu Getty Images)

Wingegard portera un maillot blanc aujourd’hui, tandis que Boehringer est en jaune.

Jonas Wingard, sensation danoise sur le Tour de France cette année, nous a fait part de ses projets pour la suite de la course avec son patron d’équipe, Marij Zeimon. READ Dans l'armée française, les musulmans trouvent une tolérance insaisissable ailleurs “C’est le gars avec qui nous travaillons maintenant, mais il est déjà venu avec nous, donc nous ne lui mettons pas trop de pression. Nous allons l’aider et le soutenir, mais nos plans pour lui concernent l’avenir. C’est une expérience qui va l’aider, ça accélère son apprentissage, mais on ne lui met pas vraiment de pression. Peu importe comment ça se termine, il s’agit de son éducation. Nous voulons qu’il apprenne à être tous les jours pendant trois semaines, dans les phases de plat et bien sûr en montagne et contre la montre. J’espère qu’il pourra garder sa position si nous y parvenons. Nous nous battrons pour cela et verrons comment cela se terminera à Paris. “ (Crédit d’image: jeu Getty Images)

Andy Schleck n’aurait pas été en vacances sur le Tour de France hier sans nous parler de ses dix premiers concurrents. Nous avons discuté avec le vainqueur 2010 au départ de la course, et cette dernière édition du top dix est très différente de la première édition. Vérifiez-le. Pour un peu d’arrière-plan, j’écris ceci pour Andy, puis pour m’assurer de bien faire les choses, je lui envoie les « notes » que les coureurs ont choisies. On pourrait penser que j’utiliserai les étoiles comme vous le voyez dans l’histoire, mais je n’ai pas pu trouver cette étoile, alors j’ai opté pour autre chose. Comme tu peux le voir. Blâme automatique pour ne pas obtenir le nom Wincard correctement. (Crédit image : DP)

Pour un bon aperçu du profil de l’étape et de ce qui pourrait se passer en cours de route, jetez un œil à Stephen Farand Aperçu de scène fantastique. (Crédit image : Getty Images)

Nasser Bouhani et son équipe participeront et pourraient même se battre si Peter Sagan veut le mettre dans le coup. Je vois Bora faire un tour pendant la pause, ou du moins essayer. Alpsin Phoenix assistera à la poursuite tout en poursuivant une autre victoire d’étape, cette fois contre Jasper Phillipson, qui est parfois proche. READ L'ordre du couvre-feu dans les sessions de nuit donne des maux de tête ouverts aux Français

Il devrait être intéressant de voir comment se déroule le match de points aujourd’hui. Aujourd’hui, nous avons un sprint intermédiaire au sommet d’une montée, et Sony Golfrelli grimpe comme Lucian van Imp, ces jours-ci il peut essayer de réduire l’écart avec Mark Cavendish, qui mène la compétition. Quickstep chase toute la journée, qui va les aider ?

Nous sommes à environ une heure du début de l’étape. L’ASO a déclaré qu’initialement Pierre-Alexis sera Pisad. Je n’ai pas été aussi nerveux depuis que j’ai rencontré Lee de Blue.

Voici la position qui se présente aujourd’hui.



Classification générale

1 Tadej Bokakar (lent) UAE Team Emirates 34:11:10

2 Ben O’Connor (Off) AG2R Citroën Team 00:02:01

3 Ricoberto Uran (Cole) EF Education-Nippo 00:05:18

4 Jonas Wingard (Den) Jumbo-Wisma 00:05:32

5 Richard Carabas (Eku) Inios Grenadiers 00:05:33

6 Enrique Mass Nikolaev (Spa) MovieStar Team 00:05:47

7 Wilco Gelterman (Net) Bora-Hanscro 00:05:58

8 Alexei Lutchenko (Kos) Astana-Premier Tech 00:06:12

9 Guilloma Martin (Fra) Copidis 00:07:02

10 David Caud (Fra) Grupama-FDJ 00:07:22

Il y a encore de nombreux sprinteurs forts dans la course, mais il y a aussi le risque de pluie et de vent de travers, nous pouvons donc revenir à de vrais jeux dans la course de cette année.

Nous sommes à Albertville au départ de l’étape 10 et nous nous dirigeons vers Valence pour une arrivée au sprint prévue où nous pouvons voir Mark Cavendish remporter sa troisième victoire d’étape dans la course de cette année.