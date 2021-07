Tour de France : le deuxième remerciement de Guilloma Martin pour une brillante journée à la pause

Guilloom Martin (Cofitis) Création d’un autre fantastique tour tactique pour Quilon sur la plate-forme vallonnée Tour de France, Rejoindre la pause du jour, a terminé 5:25 devant Pelton, terminant deuxième au classement général derrière le capitaine de course Tadej Bokajar (équipe des Émirats arabes unis).

Le coureur français de 28 ans a participé à une course agressive à la recherche de victoires d’étape, mais a également souffert dans d’autres chaînes de montagnes. Son courage a payé cette fois, et maintenant il est en baisse de 4:04 à Boca. Essentiellement, il a 1h14 d’avance sur Ricoberto Euro (EF Education-Nippo), 1h28 d’avance sur Jonas Wingard (Jumbo-Wisma) et 1h29 d’avance sur Richard Carbas (Enios Grenadiers).

Nul doute qu’eux et leurs équipes tenteraient de faire exploser Martin dans de longues et hautes ascensions dans les Pyrénées, mais il a promis de se battre.

« J’ai utilisé beaucoup d’énergie pour être honnête. J’ai fini très vide. J’ai ressenti beaucoup de chaleur et il y avait beaucoup de sel dans mon maillot. Je vais essayer de récupérer. Je pense que je vais perdre du temps demain, mais pas grand-chose, voyons ce que je peux viser », a déclaré Martin, ajoutant que la douleur dans ses jambes était initialement plus forte que la satisfaction d’être deuxième au classement général.

Il a étudié l’étape vallonnée, mais il a admis qu’il n’avait pas eu une bonne journée, il n’y avait donc aucune chance de gagner l’étape.

“Quand j’ai attaqué le Cole de Montessori, je savais où aller et ensuite ce qui allait arriver. Je savais que c’était un chemin de haut en bas pour rompre”, a-t-il expliqué à propos de son mouvement dans deux des cinq ascensions qu’il a classées.

“Je savais depuis le début qu’il était difficile de viser le succès d’étape car c’était une arrivée plate et c’était toujours tactique. Pour être honnête je n’avais pas de très bonnes jambes, donc je ne me faisais pas d’illusions et je voulais courir jusqu’à l’arrivée ligne le plus rapidement possible.”

Maintenant, Martin essaie de récupérer ses bénéfices durement gagnés. “J’espère pouvoir récupérer demain. Quand un tel choix se présente, il est difficile de gagner, mais aujourd’hui est encore une bonne journée. C’était conforme à l’approche agressive que nous avions dans cette course”, a-t-il déclaré.

“C’est la tournée, qui se déroule généralement défensivement, mais cette année, je voulais attaquer autant que je le voulais. Aujourd’hui, ça s’est bien passé. J’espère que je ne paierai pas pour ça demain, mais je suis content que ça se soit passé.”