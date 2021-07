La deuxième semaine Tour de France Faire correspondre le jeu de son départ mouvementé a toujours des chances de se battre, c’est ce qu’il s’est avéré. Par exemple, lorsque l’intensité était élevée – témoin par exemple le temps d’ouverture de l’étape 14 – le classement général devenait plus homogène. Le top quatre actuel est celui où ils se sont retrouvés il y a une semaine.

Lorsque Dignes atteint le stade 9, Thadej Bokasar (équipe des Emirats Arabes Unis) a pris la tête à 5:18 Ricoberto Euro (EF-Nippo), à 5:32 Jonas Wingcard (Jumbo-Wisma) et Richard Carbas (Enios) à 5:33. À la fin de la 15e phase en Andorre, ces intervalles de temps étaient exactement les mêmes.

Wingard a gelé avec son attaque négative sur le Mont Ventox, mais la journée s’est terminée comme les autres, Bocahar, Euron et Carabas finissant tous en même temps que Dan.

Alors que la course entre dans sa troisième semaine, il n’est pas clair si quelqu’un peut menacer la domination de Bogazar. Windgard a mené des enquêtes sur Ventooks, mais Bocazar a répondu très fermement à Cole de Pixalis dimanche. Pendant ce temps, la mauvaise question sur la force de l’équipe de Bogazar UAE Emirates Guard a été présentée jusqu’à présent par la combinaison de la propre force du maillot jaune et de la tactique enthousiaste d’Énée, ce qu’ils ont effectivement fait en contrôlant les courses dans la colonie – positions partielles .

S’il y a quelque chose d’ici là, il est tout aussi incertain Contre-la-montre pour Saint-Emilion Les hommes en lice pour une place d’étape à Paris samedi peuvent vraiment se séparer. Il y a eu quelques mouvements – Ben O’Connor (AG2R-Citroën) a glissé de la deuxième à la cinquième, et Guillo Martin (Cofidis) s’est brièvement traqué – mais Wingguard, Euron et Carabas sont également tombés en panne, tandis que Wilco Gelderman (Bora) Terre perdue sur eux un jour.

Gelterman, pour sa part, La dernière semaine a été calculée pour déclencher plus de changements dans le GC Plus que le deuxième point, en particulier, citant la fin du post-pin-sommet, la 17e position dans la Cole du Port et le lendemain après-midi dans le Loose Ordnance. L’ASO s’éloigne de la fin du sommet de cette année pour tenter de maintenir le suspense, mais cette décision a eu des conséquences inattendues. Cette tournée aurait été un peu différente, par exemple, si l’horloge s’était arrêtée au-dessus du Mont Ventox sur l’étape 12, à 37 secondes d’avance du Wingguard Pok.mon.

S’il est difficile de secouer l’impression que Bocahar attend déjà depuis longtemps le maillot jaune, grimper trois jours consécutifs dans les Pyrénées peut encore faire reconsidérer la course.

La route devant

Figure 1 sur 3 Profil Tour de France 2021 Niveau 16 (Crédit image : ASO) Figure 2 sur 3 Profil Tour de France 2021 Niveau 17 (Crédit image : ASO) Figure 3 sur 3 Profil Tour de France 2021 Niveau 18 (Crédit image : ASO)

Le triangle byronien final est un G.C. Cela commence à partir d’un jour où la guerre semble se prêter plus ouvertement aux défunts qu’elle ne le fait. Encore une fois, compte tenu de la facilité de Bogazar à déjouer les attaques sur Pixalis, ses rivaux auraient certainement compris qu’il serait difficile, voire impossible, de combler leur manque à gagner massif à l’issue des deux sommets suivants. Le niveau 16, quant à lui, offre la possibilité de découvrir ou de rôder de Boss de la Case à Saint-C-dense.

Après un atterrissage rapide en France, le Peloton 2 affronte le type Cole de Port (11,4 km à 5,1%) qui poursuit le rythme intermédiaire de la journée. Vient ensuite le rude Cole de la Core (13,1 km à 6,6%) et c’est une sorte de boum qui pourrait chasser le maillot jaune multi-équipes avant les 60 derniers km, mais il est encore temps de reprendre du terrain devant. du type 2 Cole de Ported-de Aspet (5,4 km à 7,1 %). Avec le sommet restant à 33 km, la Côte d’Aspred-Sarad étroite mais escarpée en finale inspirera plutôt le vainqueur de l’étape.

Les concurrents domineront l’étape au cours des deux prochains jours dans les Pyrénées, en commençant au niveau 18 de Marret à Cole à Ported. Après un prélude relativement doux, la majeure partie de l’ascension de la journée est limitée aux 60 derniers kilomètres, et l’escalade suivante – sans parler de l’altitude – aidera avec les finales les plus exigeantes.

En fait, il s’agit d’une réplique de la courte plate-forme de 65 km qui comprend l’Escale au port 2018. Le Type 1 Cole à Baysurde (13,2 km à 7 %) entame le processus de victoire, et le passage du ring de grand à petit peut être brutal pour certains. Après une descente rapide jusqu’à Laden Dunwell, la route monte à nouveau, cette fois jusqu’au Cole du Val Loran-Asset (7,4 km à 8,3 %).

À partir de 2018, la course descend avant Saint-Larry-Solan pour affronter la montée la plus difficile de tout le tour, avec le classement des chevaux de Cole à Ported, qui grimpe en moyenne 8,7% de pente sur 16 km. La contraction des respirations au milieu de l’œsophage est portée par intermittence, l’inclinaison atteignant en permanence les deux chiffres. Dans le dernier kilomètre, la route monte au-delà de 10 pour cent, et la hauteur peut également être un facteur, lors de la montée à une altitude de 2215 mètres. Des hommes comme Carabas et Euron, qui n’ont jamais pris la peine de pousser, peuvent être plus confiants pour enquêter sur le maillot jaune ici.

La résidence prolongée de Turin dans les Pyrénées se termine le 18 avec un vieil ami, le Col du Tourmalet, qui offre une marche de 129 km de Pav à Los Artiden. Comme la veille, l’étape a une moitié d’ouverture plate, il y a 4 types de montées pour casser les marches, et ce serait bien pour les hommes qui craignent de la ramener à la maison dans le temps imparti.

Aux 50 derniers kilomètres, l’étape se déroule dans une autre couverture alors que les chevaux gravissent la route du Col du Tourmalet (11,1 km à 7,3%) via La Mongi. Une longue et pécheresse descente vers Lus-Saint-Sauville se poursuit dans le Loose Ordnance (13,3 km à 7,3%) avant la fin du Horses Summit, qui revient en tournée après une interruption de dix ans.

En commençant par le succès de Point Pedro Delcato en 1985, il y a eu huit cas précédents de fermetures fréquentes. Miguel Indore a reçu une invitation importante lorsqu’il a gagné ici en 1990, tandis que Roberto Laiseka a remporté la première tournée d’Euscaldine en 2001.

La pire visite de la tournée à Lucin Ordon a été officiellement, au moins, exclue des records. Lance Armstrong a grimpé pour la première fois en 2003 lorsqu’il est entré en collision à la base de l’ascension, mais le sommet a mis John Ulrich à la lumière du jour. Lorsque Samuel Sanchez a remporté l’étape en 2011, les mêmes pétards n’étaient pas là lorsque Thomas Wokler a démarré à chaud pour son incroyable aventure sous le maillot jaune.

Toutes les preuves pour 2021 suggèrent que Bocazar sera toujours dans le jaune lorsqu’il atteindra le Tour Los Ordnance jeudi soir, même s’il a mis en garde lors de sa conférence de presse de vacances, qu’il a identifiée comme la plus exigeante de la semaine. Obstacle. “Si vous avez une mauvaise journée, n’importe quelle phase peut être compliquée”, a déclaré Bokahar. C’est un fait, mais difficile ne veut pas dire impossible.