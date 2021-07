Exclusivité aux membres Rejoignez-nous pour ouvrir cette histoire et obtenir d’autres offres intéressantes.

Éteignez vos montres à 17h35, heure d’Europe centrale.

Scary Sky Train – Très Dominant Tour de France La stratégie de la dernière décennie – est enfin entrée dans la station, pour être honnête, je ne sais pas si elle reviendra un jour à son ancienne vitesse fulgurante dans la plus grande course de vélo du monde. Appelez-moi fou, mais je pense que cette époque Ciel / Enios Grenadiers Ploton a longtemps été mesuré en bouillie et les ascensions comme le Mont Ventox sont officiellement terminées.

Lorsque Mercredi niveau 11, La course a doublé Ventax à deux reprises, et lors de la montée finale, nous avons vu ce qu’Enios a essayé de faire il y a longtemps, ce que les Grenadiers avaient fait d’innombrables fois, gravir le Tour de France.

Les Ventooks, avec ses pentes longues et raides, sont la voie idéale pour le train Sky/Enios pour contrôler le Peloton, et en 2013 et 2016, l’équipe a utilisé ses courbes pour secouer la nuque de ses rivaux.

Au fil des ans, Team Sky a contourné Peloton avec ses tactiques de contrôle. Photo : Michael Steele / Getty Images

En 2016, Wood Boyles et Sergio Henao ont causé des dégâts. En 2013, Peter Kennock et Richie Borde ont écrasé un groupe de favoris. L’équipe a eu beaucoup de succès et nous en sommes venus à l’appeler “Fortress Froom” si vous vous en souvenez.

Cette année, la quasi-totalité de l’équipe Enios Grenadiers a pris la tête dans la montée finale des Ventooks, repoussant le tempo effrayant qui au fil des ans, poussant l’équipe favorite à deux ou trois coureurs. Jonathan Castrovijo est passé en premier. Ensuite, Gerant Thomas conduit les choses et coupe ses lunettes de soleil Oakley blanches de marque à travers les caméras de télévision. Plus tard, Borde a pris les choses en main, frottant ses pédales comme il l’avait fait plusieurs fois auparavant.

Finalement, c’est au tour de Mikas Kviatkovsky, et le super talent polonais a décuplé une belle vitesse, accélérant l’attaque de Richard Carabas. Gviatkovsky a pris de l’avance, comme on l’avait vu lors des précédents Tours de France, où il a failli s’arrêter après sa tentative inhumaine.

À ce stade, lorsque le train Aeneas Grenadiers a finalement été tiré, il y avait encore beaucoup de routes jusqu’au sommet. Les dommages causés par le train n’étaient pas particulièrement dommageables.

Team Sky contrôle le rythme du Tour de France depuis près d’une décennie. Photo : Tim de Vale / Getty Images

Bien sûr, Ben O’Connor, Mike Woods, Guilloo Martin, Boyles et Enrique Moss ont tous étouffé sur le bord de la route. Mais il y avait aussi Jonas Winggard, Alexei Lutchenko, Ricoberto Euron, Tadej Bokahar et Wilco Philippe Gelterman.

Il vaut la peine d’explorer les coureurs qui ont échappé à l’attaque des grenadiers d’Enios mercredi. Pendant de nombreuses années, Euron a été une victime régulière du Sky Train, à l’instar de Gulderman, qui s’est retrouvé coincé sur les pentes du Passo Stelvio l’année dernière par les tactiques d’intimidation des grenadiers d’Énée. Mercredi, les deux sont apparus frais comme des marguerites après que les grenadiers d’Énée ont fléchi leurs muscles.

Pourquoi? Il est très clair que les Aeneas Grenadiers de 2021 ne sont pas le ciel de 2016. Et il est clair que les tactiques de contrôle de l’équipe ne fonctionneront plus.

Il ne faut pas sous-estimer le bouleversement sismique que ce moment représente dans l’histoire du Tour de France, ni oublier l’époque à laquelle la guerre d’aujourd’hui s’est déroulée dans les réserves du Ventux. Combien de millions de pixels et de gallons d’encre de journal Le train aérien s’est renversé, Et comment le Tour de France a-t-il emporté la vie ? Combien de réflexions (écrites par cet écrivain et d’autres) sont nées par Sky Train ?

Au fil des ans, nous avons lu des colonnes Le cyclisme est nécessaire pour créer un plafond de rémunération – Cette approche est une conséquence directe du train de ski. Nous avons entendu des commentateurs discuter du fait que d’autres équipes du Tour de France devraient travailler ensemble pour essayer de briser le ski jam. Nous avons entendu l’agaçant Tour de France déplorer la perte de l’esprit de roue libre de la course des anciens. Coupable? Vous l’avez deviné – “Forteresse Froom.”

Inios a fait ce qu’il a pu pour contrôler la vitesse des Grenadiers, mais cela n’a pas pu ébranler tous les rivaux. Photo : Tim de Vale / Getty Images

Nous avons élevé Sir David Brailleford au rang de mystérieux chic du cyclisme professionnel, du budget, de l’embauche intelligente, Et quelques gains. Nous croyions secrètement que quelqu’un – quelqu’un, vraiment – devrait Chatspa Et attaque la force des jambes. Ils le faisaient rarement.

Au cours des dernières saisons, nous avons vu des fissures dans le train des Enios Grenadiers, et les tactiques de contrôle de l’équipe du Tour de France 2020 nous ont clairement montré qu’elles ne fonctionnaient plus. Cependant, vous pouvez souligner les facteurs X l’année dernière, pourquoi Inios n’a pas réussi à contrôler la course des Grenadiers. La blessure au dos d’Egan Bernal, la liste empilée de Jumbo-Wisma et les secousses causées par l’arrêt du COVID-19 ont tous été blâmés.

Cependant, c’est aujourd’hui le premier signe réel d’un déraillement d’un train de ski dans le Tour de France. Jumbo-Wisma n’est pas à la hauteur de la force de l’équipe. L’équipe des Émirats arabes unis de Bokasar n’a pas été contestée par l’équipe des Émirats. Le décor était planté pour ce qu’Onios Grenadiers avait fait plusieurs fois auparavant. Cela n’a pas fonctionné.

Les temps de domination vont et viennent dans les jeux professionnels, et toutes les quelques décennies, nous voyons des dynasties monter et descendre pour diverses raisons. Ici, aux États-Unis, nous avons vu les New England Patriots de la NFL et les Golden State Warriors de la NBA à la fois intouchables et invaincus, remplissant le rôle de remplaçant au cours de deux saisons.

Maintenant, moins de cinq ans après la destruction du domaine skiable du Mont Ventux, le train a quitté la gare, accélérant à une vitesse vertigineuse et grimpant la montagne. Quand il s’est finalement arrêté, il y avait encore beaucoup de passagers à bord. Tout le monde a regardé autour de lui et a dit : « Aha, c’est ça ? »

Niveau 11 sur les réseaux sociaux

Chaque fois que Van Airt gagne une course de vélo, Twitter explose avec le mot “out” avec beaucoup de mèmes, de blagues et de tweets effrontés de style jeu de mots.

Comme vous pouvez l’imaginer, le mercredi niveau 11 n’est pas différent. Voici quelques faits saillants du Wow-T Festival organisé sur les réseaux sociaux.

Vaughn Van Eird nous a donné quelques mots passionnants dans son post-stress.

Les mèmes de cyclisme analysent les forces et les faiblesses de Von Airt avec cette matrice facile à approuver.

Le meilleur polyvalent de Ploton est Van Van Eart # TDF2021 pic.twitter.com/YUqOQHxzId – mèmes cyclistes (@cycling_memes1) 7 juillet 2021

La journaliste Sophie Smith raconte la statistique bizarre et surprenante des deux dernières étapes.

Vaughan van Eart a pris la deuxième place pour Mark Cavendish dans un sprint massif hier, puis a écrasé non pas un mais deux tours du Mont Ventox pour remporter une victoire d’étape aujourd’hui. Solo. # TDF2021 – Sophie Smith (@ Sophismith86) 7 juillet 2021

Oh, Satp est à nouveau dedans

Les tweets de Boy Wood ne sont jamais vieux

Out of Van Airt est une balade en motocross.

(Championnat du monde junior 2012) pic.twitter.com/C9OYl1lUHU – LandauDesmet (ramBramDesmetKoers) 7 juillet 2021

Hé sors !

Oh wow, est-ce que Bradley Wiggins porte du denim Lycra, ou ce denim Lygra ?