Tour de France accueillera la course cycliste féminine en juillet 2022 | La voix de l’Amérique

PARIS – Les organisateurs ont annoncé jeudi que l’édition féminine du Tour de France serait lancée en 2022 à l’issue de la course masculine sur l’emblématique boulevard des Champs-Elysées à Paris.

Le “Tour de France Fims” a pour objectif de devenir un élément permanent du calendrier cycliste du tour du monde féminin après plusieurs tentatives infructueuses dans le passé.

La trajectoire et la durée de la course n’ont pas été publiées dans l’immédiat, mais une vidéo avec le lancement a déclaré que les coureurs « surmonteraient le parcours le plus difficile » et « violeraient les ascensions les plus emblématiques ».

Son lancement est prévu le 24 juillet 2022.

“C’est un grand moment pour le cyclisme féminin professionnel”, a déclaré Van van der Bregen, coureuse de l’équipe mondiale féminine UCI SD Works.

« Le Tour de France est une course très populaire dans le cyclisme, a-t-elle poursuivi. La compétition féminine du Tour de France est un rêve pour beaucoup d’entre nous depuis longtemps. . »

L’organisateur du Tour de France Christian Prudhomo a révélé plus tôt cette année le potentiel de la course 2022.

La compétition par étapes du Women’s Tour s’est déroulée de 1984 à 1989, puis s’est déroulée parallèlement à la course masculine. De nombreuses autres versions ont été essayées, mais elles étaient généralement sponsorisées.

Swift, un site de fitness en ligne, a signé un parrainage de quatre ans. Le propriétaire du Tour de France, Amouri Sports Organisation (ASO) et Swift ont conjointement organisé une version virtuelle de la course l’année dernière.

“J’espère que cela mettra certaines des courses de vélo les plus excitantes à voir dans le Bolton féminin, et cela mérite une excellente plate-forme pour mettre en valeur ces compétences et capacités”, a déclaré Eric Ein, PDG de Swift.

Les cyclistes féminines réclament une version féminine de la course depuis des années. Ils ont rassemblé les pétitions et certains ont même roulé à chaque étape de la course masculine pour sensibiliser.

ASO organise actuellement La Course, une course féminine d’élite – généralement une journée – qui se déroule à Paris avec le tour.

Le Tour de France débute le 26 juin à Brest.