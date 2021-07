Tour de France 2021 – Qu’est-ce qui est enraciné ?

Après 15 points, le Slovène Tadej Bokahar (Emirats Arabes Unis) En tête du Tour de France 2021 À 5:18, le plus grand avantage à ce stade du Tour de France 1997 était lorsque l’Allemand John Ulrich est passé à la 16e place, menant la course à 6:22.

Considérant que nous vivons à une époque où les bords de la victoire du Tour approchent (les quatre derniers tours ont tous gagné en moins de deux minutes), c’est une réalisation très intéressante. Il est donc facile de comprendre pourquoi tant de personnes (y compris nous) se demandent si la course au maillot jaune de Turin est déjà terminée.

Voici l’une des choses que nous aimons du Tour de France : il y aura toujours quelqu’un ou quelque chose d’enraciné. Il reste donc six niveaux dans les Hautes Pyrénées, dont deux journées massives – nous y voilà, pour quoi et à qui :

Un Slovène Jour sans

En route pour remporter le deuxième Tour de France, il n’est pas juste (ou s’il vous plaît) que Bocahar se soit écrasé, soit tombé malade ou ait été piétiné par tout autre acte des dieux du cyclisme. Mais c’est très bien que les français aiment appeler Jour sans Ou “jour vide”.

Quand ils se produisent, ses effets un Jour sans Un trajet peut gâcher la visite – ce qui n’est pas ce à quoi nous nous attendions ici. Non, nous serons heureux que le Pokémon soit entré en éruption pour rendre la dernière semaine de la tournée agréable, suffisamment pour rappeler à ses rivaux qu’il a encore une chance de retirer le maillot jaune de ses épaules.

→ Inscrivez-vous à tous les accès cyclistes pour obtenir les dernières nouvelles sur le cyclisme, des critiques de vélos, des conseils de mise en forme et plus 🚲

Marc Cavendish

C’est le Yolo Tour de France de Marc Cavendish, une course qu’il ne devrait pas faire. Ici, cependant, lui, vêtu d’un maillot vert et assis sur un podium, n’a pas battu le record d’Eddie Merkel de 34 victoires d’étape du Tour de France. En supposant qu’il le fasse au cours des trois prochains jours dans les Pyrénées – ce ne sera pas une tâche facile – nous supposons que Cave aura deux chances de posséder ce record : vendredi niveau 19 et dimanche niveau 21. Bogahar continue de dominer le classement général des en tournée, le seul que nous voulons sur le dernier week-end du Tour L’histoire a été créée par Gavin.

français

C’était une tournée effrayante pour les Français. Un seul Français a remporté une étape : Dziunink – Quick-Step Julian Albilipe Niveau 1 gagné en Bretagne. Mais Alabilipe roule pour une équipe belge, la seule étape où une course de l’équipe française est remportée par un Australien (Ben O’Connor d’AG2R Citroën 9e). C’est un petit scénario anodin pour la patrie, que l’on espère dénouer dans les trois derniers jours dans les Pyrénées.

Le niveau 16 semble parfait pour accompagner un split rempli de français Boxe, Et les niveaux 17 et 18 sont G.C. Passons à l’un des deux favoris français d’avant-course qui ont été exclus de la polémique : David Cuaddu de Grubama-FDJ et Guilloma Martin de Cofidis. Si rien ne change, il s’agira du plus faible total de victoires françaises après 2016, le pays n’ayant finalement remporté qu’une seule phase de victoire.

Équipe Kofitis

Aucune équipe n’a montré la futilité française plus qu’un Cofetius inutile au Tour de France depuis 2008, qui est la plus longue sécheresse de tournée de toutes les équipes en course. Voici la bonne nouvelle : ils ont une liste complète, et ce sont vraiment des grimpeurs, ainsi que des experts séparatistes comme Martin, Simon Keshke et Jesus Heroda.

Nord-Américains

Michael SteeleGetty Images

L’Américain Chep Gus (Jumbo-Wisma) a lancé le ballon en remportant le 15e tour en Andorre, mais nous sommes impatients de voir plus de victoires de coureurs américains et canadiens sur la tournée de cette année. Michael Woods (Israël Start-up Nation) du Canada a été agressif dans les montagnes sur toutes les tournées et participe aux Tours King of the Mountains pour le maillot Borca Todd. Une victoire d’étape et un maillot à pois seraient une bonne course pour un gars qui effectue son deuxième tour.

L’Américain Nielsen Powell (EF Education-Nippo) effectue également son deuxième Tour de France. Il était l’un des coureurs les plus agressifs du circuit l’année dernière et a été silencieux jusqu’à présent cette année. Mais il a rompu sur la scène 15 et on a l’impression qu’on verra plus les 24 ans d’ici la fin de la tournée.

N’oubliez pas le Tour Rookie Brandon McNaldy (UAE Team Emirates). Bogahar roule américain pour le compte du All Tour, mais peut faire un bon test chrono au niveau 20, un jour où il roule enfin pour lui-même.

Chris Froome (Israël Start-up Nation)

Pauvre Chris Fromm. Jack Anquet, le seul coureur à avoir remporté cinq Tour de France, n’a remporté qu’une seule victoire sur le Tour de France depuis qu’il a rejoint Eddie Merks, Bernard Hinald et Miguel Indorein, et la Grande-Bretagne s’est violemment écrasée un mois avant le tour 2019, mettant fin à sa carrière. C’est pourquoi From – qui roule maintenant pour la start-up israélienne Nation – a soupiré en atterrissant dans l’un des accidents à la fin du niveau 1 : Lent à sortir de Dormak, nous pensions tous être de retour en tournée après quelques heures de course.

Mais le joueur de 36 ans est devenu un soldat, n’ayant terminé que trois fois dans le top 100, et nous pensons qu’il a suffisamment récupéré pour faire au moins une apparition avant la course avant la fin du tour. .

Alejandro Valverde (Movistar)

Bien que Froome ait clairement indiqué qu’il souhaitait revenir en tournée l’année prochaine, nous savons que l’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) ne sera pas là, et Valverde a déjà annoncé sa retraite à la fin de la saison, et à 41 ans, il a gagné.

Une des stars de la série documentaire Netflix, Jour attendu bas, les formidables tournées de Wolverine, ont remporté la Classique et un championnat du monde. Il a atteint le top 10 d’un top tour 20 fois dans sa carrière, un exploit. Nous serions ravis de le voir gagner une étape de plus – il est sur le point de remporter la 15e étape en Andorre dimanche avant de l’appeler une carrière.

Amund Grondall Johnson (Échange de vélos d’équipe)

Ce n’est pas grave si vous n’avez pas entendu parler du Norvégien Grant Johnson pour le Team Bike Exchange. Mais avec six étapes restantes sur la tournée de cette année, le joueur de 27 ans est sur le point d’accomplir un exploit important : Light Rouge a gagné. Chaque année, le dernier trajet pour terminer la tournée est officiellement rendu hommage, Lamp Rouge devenant un héros folklorique, une légende. (Auparavant, les coureurs « pariaient » souvent pour finir dernier afin de profiter de l’annonce qui accompagnait le « prix ».

Ce contenu est créé et maintenu par des tiers et est importé dans cette page pour fournir aux utilisateurs leurs adresses e-mail. Vous pouvez trouver plus d’informations à ce sujet et du contenu similaire sur piano.io.