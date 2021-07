Tour de France 2021 – Avant-première niveau 14

Niveau 13 – Carcassonne à Quilon – 183,7 km – 10 juillet sam.

Parfois, vous pouvez voir un moyen de sortir Tour de France Prédisez la scène et comment elle sortira. Quand vous voyez un chemin comme le niveau 14 : vallonné mais pas raide, ça crie que quand il monte tard jusqu’à l’arrivée, il va se fendre.

Ce tronçon de 183,7 km mène 151 coureurs de Carcassonne aux Byron Peaks sous la région d’Ad, le coin nord-est de la chaîne de montagnes qui sépare la France de l’Espagne. Avec cinq ascensions assorties, ce n’est pas une journée facile, mais elle ne présente aucune des ascensions effrayantes que nous verrons la semaine prochaine. Considérez cela comme un adoucissant pour les pieds.

Jusqu’à un objectif modeste à reculer (3,1 km à 5,1 %), grimper à environ un tiers ne se produit pas réellement. Si la journée ne s’en va pas, ce sera une bonne incitation pour un effort. De nombreuses autres montées suivront et nous nous attendons à ce que l’intervalle soit beaucoup plus fluide pour atteindre ce point.

La véritable pièce d’essai est la perche finale, la Cole de St. Louis de type 2, qui a une qualité moyenne de 7,4 km et une longueur de 4,7 km. Son sommet est à 16 km de la ligne d’arrivée à Quilon, donc la montée (qui représente 12% du tronçon d’un kilomètre) sera divisée par des attaques et des contre-attaques à intervalles.

Après une descente, les 5 derniers kilomètres sont principalement plats. Les prévisions ne devraient pas pleuvoir autant que dans les années 80, mais des vents soufflant du nord-ouest devraient arriver dans l’après-midi. Ce parcours se double peu avant la montée finale, ce qui peut être préjudiciable à un seul attaquant (surtout en descente) et permettre à un petit groupe de mettre KO le sprint. Dans le peloton principal, les coureurs remarqueront des signes de faiblesse, mais les raccourcis ne forcent généralement pas les fentes dans des conditions vallonnées.

Voir les coureurs



Comme il s’agit d’une phase qui peut être interrompue sur le papier, nous nous attendons à ce que ce mouvement soit ennuyeux dès le départ, en particulier de la part des équipes qui ont raté une étape jusqu’à présent. Il n’y a tout simplement pas beaucoup d’opportunités. Nous nous attendons à ce que les équipes suivantes soient actives : Astana, Bike Exchange, Lotto-Soudal, Israel Start-up Nation et Trek-Sekafredo ont donné un spectacle pour cela et sont vacants. Des coureurs comme Bach Mollema, Michael Woods et Philip Gilbert ou Brent Van Moore pourraient être en tête, tandis que Québec-Nexthush (probablement Simon Clark) et DSM. Mark Donovan est un bon grimpeur, et l’équipe pourrait profiter d’une victoire d’étape après un gros accident vendredi.

Quand voir

L’écart disparaîtra rapidement et lorsqu’il sera terminé, le pack surveillera principalement l’écart, s’assurant qu’il ne devienne pas trop grand. Attendez-vous donc à un stand unique pour la majeure partie de la scène, puis agissez tard. Mais cela s’est terminé sur le début et le calendrier précédents, alors n’attendez pas trop longtemps. Si vous avez votre flux avant 10h, vous assisterez à la montée, à la descente et à la terminaison finales.

