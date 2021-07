Tour de France 2021 – Avant-première niveau 10

Niveau 10 – Albertville First Valence – 190,7 km – Mardi 6 juillet

Après une journée de repos bien méritée lundi, Le Tour de France Les Alpes partent d’Albertville au sud-ouest d’Alpsville jusqu’à Valences près du Massif Central. Cependant, la course n’entre pas dans ces montées délicates, et à la place, le bord de la région peut être vu sur le chemin de l’arrivée.

Les Riders ont une histoire indescriptiblement longue d’avoir une mauvaise journée après le premier jour de repos (le redoutable « Jour Chance »). Mais le chemin lui-même pose quelques difficultés. Dans le premier tiers de l’étape, le Cole de Goose Type 4, suivi d’une petite pompe non classée, mène à la position de Sprint Intermédiaire. Après cela, c’était surtout du plat, toujours en montée à 155 km/h sans accroc, le temps plus que suffisant pour que les coureurs abandonnés puissent revenir dans la maçonnerie.

Après une descente douce, les 5 derniers kilomètres, plats et ingérables, s’ouvrent par un rond-point, à l’exception de la décision indescriptible des organisateurs de la course de placer la ligne d’arrivée 200 mètres après le virage à droite. Il y a un grand rond-point et aucun problème, mais il y a certainement un resserrement à mesure que la route se rétrécit, et il serait si facile de placer la ligne d’arrivée à 500 mètres ou plus. C’est une sorte de conception de parcours qui amène les coureurs à résister à ce qu’ils considèrent comme un oubli pour leur sécurité.

Bien sûr, tout est sur papier. Dans le monde réel, les éléphants forestiers sont exposés à l’agression des nains qui accélèrent. Les prévisions pour mardi peuvent changer, et maintenant elles sont un peu imprudentes. La tête et la coupe transversale de la tête vont probablement jusqu’à 10 milles, mais les gaz peuvent être forts et il y a de fortes chances que des orages se terminent à Valence.

Cela créera une course difficile dans laquelle ces conditions doivent être remplies, une phase sans stress. Tête / sections transversales agiront contre toute tentative de séparation. Si le peloton est réuni, les coureurs essaient de rester devant pour éviter de se faire prendre si l’équipe se divise en éclipses aux intersections. Des échecs et des ruptures peuvent se produire dans ces situations, et il n’est pas possible de dire comment cela fonctionnera.

Il est difficile de faire un pronostic, mais en cas d’arrêt, on peut s’attendre à ce qu’il soit piloté par de grands hommes ayant une expérience de la course classique. Tsunink-Quick Step est la meilleure équipe classique du jeu, et la puissance robuste de Caspar Ascreen et sa capacité à tester le temps le rendent très approprié pour la scène. Wood Van Airt de Jumbo-Wisma peut également être actif, et Jasper Steuen et Mates Pederson de Trek-Sekafredo grandissent dans une course difficile. Sony Golfrelli de Bahreïn-Victorius est en excellente forme et devrait essayer de réduire l’avance de Cavendish à un tir aux points de sprint intermédiaires.

Pour une finition de maçonnerie, Cavendish a eu la main chaude, d’autant plus que les deux concurrents rapides d’Alpsin-Phoenix ‘Matthew van der Boyle et le vainqueur de niveau 3 Tim Merlier sont rentrés chez eux. Ou c’est Nasser Bouhani d’Arkia-Samchik, qui obtient finalement ce succès insaisissable sur la scène de la première tournée après avoir raccourci sa carrière précédente de 11 ans à trois éditions précédentes.

Les niveaux avec des raccourcis possibles peuvent ne pas voir les meilleurs temps. Des splits peuvent se développer à tout moment et les paris sont vifs. Si votre situation de travail ne permet pas à un flux de s’écouler en arrière-plan, nous vous recommandons de vérifier rapidement la situation autour de la montée (8h30 et HE). Si c’est Calmer, Les 10 derniers kilomètres. Il devrait être 11h, peut-être qu’au bout d’un moment les vents contraires ralentiront les coureurs. Mais gardez un œil ouvert, car c’est une situation où quelque chose de sauvage peut arriver à tout moment.

