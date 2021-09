Theodore Desschamps tire entre l’invincibilité de la France et le “chaos” d’Antoine Griezmann

Vidéo non disponible

Cela n’a pas fait beaucoup de différence, mais les qualifications de la France pour la Coupe du monde semblent être plus importantes qu’elles ne l’ont été brutalement contre la Finlande à Lyon mardi.

Parce qu’à la plus haute qualité des champions du monde, ils se battent.

La France a fait match nul chacun de ses cinq derniers matches en 90 minutes, avec les trois premiers matches à venir de l’Euro 2020 – les plus grands favoris du tournoi – ils ont pris une avance de 3-1 dans les phases de groupes de la Hongrie et du Portugal, faisant match nul 3- 3 avec la Suisse puis défaite aux tirs au but.

Après avoir participé très directement aux éliminatoires de la Coupe du monde, il y avait une légère inquiétude lorsque la France a commencé sa campagne par un match nul avec un match nul 1-1 en Ukraine.

Cependant, grâce aux victoires du Kazakhstan et de la Bosnie-Herzégovine qui ont été rapidement annulées, le Pays de Galles et la Bulgarie se sont ensuite retirés des amitiés pré-euro alors que les Blues regardaient chaque centimètre du match favori.

La France a fait match nul 1-1 contre la Bosnie et l’Ukraine lors de la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde cette semaine.

De plus, Didier Deschamps semble à court d’idées pour éviter la pourriture.

Certains ont prédit que la France pourrait souffrir alors que Karim Benzema continue de consolider son retour international avant l’euro, mais cette récente inquiétude n’a rien à voir avec la récession Real Madrid La star l’a fait personnellement.









On dit qu’il a personnellement eu une grande influence positive sur l’équipe, un joueur qui était satisfait d’une statue de Kylian Mbabane – et veut sans aucun doute jouer à Madrid – est maintenant disponible pour apprendre de lui.

Cependant, le changement dynamique, qui inclut son retour, a maintenant rendu l’équipe «déséquilibrée», comme suggéré. Équipe.

Ils disent que Teshchamps a quelque peu changé son style et est prêt à prendre l’opinion des joueurs avant de prendre une décision au lieu d’être impitoyable.



















Ce désir a laissé certains joueurs confus, au moins Antoine Griezmann se demande pourquoi on lui demande constamment de changer de rôle lorsqu’il fait un choix.

Lorsque vos méthodes vous permettront de remporter la Coupe du monde, tout changement dans vos plans sera exploré, et c’est ce à quoi Deshchamps est confronté en ce moment.

Gagner cette Coupe du monde pourrait même être un problème car la faim et le désir des joueurs ont été remis en question lors des derniers matchs.

Le capitaine Hugo Loris a souligné le point de vue de l’équipe sur “l’engagement et la non-agression” et a appelé tout le monde à s’améliorer si les résultats doivent aller dans le même sens.









Avec autant de joueurs encore dans l’équipe avec un avenir de club incertain – Mbappe, Paul Pogba, Jules Kounde, Anthony Martial puis jusqu’à récemment Rafael Varane et Chrisman – peut-être que les normes internationales ont été autorisées à baisser.

Dans de tels cas, il est de la responsabilité du gestionnaire d’aiguiser le corps et l’esprit et de restaurer la qualité.

La défaite à domicile contre la Finlande, qui s’était inclinée 2-0 à domicile contre la France en amical il y a 10 mois, laissera les champions du monde avec deux éliminatoires tendus en novembre.

Deshchamps n’a pas encore ressenti la pression, mais d’ici là, elle aurait pu augmenter considérablement pour les champions du monde.