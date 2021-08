Springbach Ailier Cheslin Golpe Est en train de sortir Toulouse Pour le top 14 français ?? Selon les rapports Au Royaume-Uni et en France.

Golpe, qui est actuellement du côté de Springbok, aurait accepté de signer un accord de trois ans avec Dolan, malgré un accord de 2023 avec Dolan.

Golpe a commencé à quitter Toulouse

Maintenant, si les derniers rapports de grande envergure des publications anglaises et françaises s’avèrent exacts, Colby est sur le point d’entrer dans le joueur Doolan en 2022 car il semble qu’il y aura un accord avec Dooles pour acheter la star insaisissable aux autres. Deux ans de son contrat actuel.

Toulouse est chez Colby depuis 2017, date à laquelle il a quitté Stormers et a rejoint l’équipe à son arrivée en France. L’utilisation du Springbok originaire de Kraaifontein ne quittera plus le club sans laisser un héritage aux Rouge et Noir (rouge et noir), qui ont joué un rôle clé dans la fraîcheur du club sous Ugo Mola.

Il laissera un héritage

Avec la fin de la saison 2020/21, il a récemment remporté deux titres du Top 14 français pour Colby Toulouse avec le Trophée des champions d’Europe qu’il a ramassé aux couleurs du club. Le joueur de 28 ans, qui quitte désormais le championnat de rugby avec Springbox en Australie, devra mettre de côté son temps avant d’avoir la première chance de porter les couleurs de son nouveau club à Doola.

Il devra attendre ses débuts à Toulon

La campagne du Springbox Rugby Championship se termine le 2 octobre, mais si Colby quitte réellement Toulouse, il sera interdit à Doolan d’introduire une pause internationale obligatoire de cinq semaines en raison de la règle du rugby international. Puis, à la fin de cette période, la tournée de la dernière année de novembre approche à grands pas.

Colby devrait quitter Dolan ou Toulouse et rejoindre Springbox avant de commencer sa prochaine mission internationale le 6 novembre.