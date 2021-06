Sarkozy risque une peine de prison en France dans un procès pour financement de campagne

Paris : le cas de l’ancien président français Nicolas Sarkozy Terminé mardi Paris , Un mois plus tard, le tribunal a cherché à déterminer s’il avait enfreint les lois sur le financement des campagnes électorales en 2012 lorsqu’il a échoué. Réélection Enchères.Le jugement est fixé au 30 septembre. Les procureurs ont requis une peine de six mois de prison, une peine de six mois avec sursis et une amende de 3 750 (4 468).Sarkozy, France De 2007 à 2012, le président nie avoir commis des actes répréhensibles. Il est accusé d’avoir dépensé près du double de la monnaie légale d’un maximum de 22,5 millions d’euros (27,5 millions de dollars) dans une tentative ratée de réélection du socialiste François Hollande.L’affaire intervient après que Sarkozy, 66 ans, a été inculpé de corruption et d’influence le 1er mars. Il a fait appel du verdict.Dans leur décision de la semaine dernière, les procureurs ont déclaré que Sarkozy savait des semaines à l’avance 2012 Son financement de campagne, strictement limité par la loi française, approche du maximum légal. Ils allèguent qu’il a ignoré deux notes de ses comptables l’avertissant de ne pas augmenter les coûts supplémentaires.Au lieu de cela, il a fourni des instructions qui ont conduit à dépenser plus d’argent et n’a pas mis en place de système de surveillance, ont déclaré les procureurs.“Sarkozy est le signataire et le seul responsable du parrainage de sa campagne. Il est chargé de superviser les dépenses. Il ne l’a pas fait”, a déclaré l’avocate Vanessa Perry.Il a montré sa volonté de transgresser (la limite) en continuant à tenir ses rassemblements », a-t-il ajouté.Le 10 mars 2012, huit semaines avant l’élection présidentielle, les procureurs ont déclaré que le budget de la campagne avait déjà dépassé la limite légale. Le lendemainPlus près du jour des élections, Sarkozy a organisé presque un rassemblement par jour, au cours duquel deux grandes équipes ont eu lieu à Paris pour un coût de deux gros euros.Lors de sa comparution à Paris la semaine dernière, Sarkozy a nié avec véhémence ces allégations. Il a dit que l’argent supplémentaire n’est pas allé à sa campagne, mais a plutôt contribué à rendre les autres plus riches.Il a souvent exprimé sa colère d’avoir suivi les recommandations financières de son personnel, notamment l’annulation de deux rassemblements prévus. “Je ne pouvais pas trouver l’endroit où j’étais négligent, j’étais indifférent”, a-t-il déclaré.Il a déclaré n’avoir jamais donné d’instructions directes aux prestataires de services responsables de l’organisation car il y avait une équipe pour le faire.“Nous avons peut-être fait une erreur, probablement … mais était-ce une intention malveillante, une intention frauduleuse? Non, non”, a-t-il déclaré.L’avocat de Sarkozy, Keshe Lu Fur, a fait valoir mardi qu’il ne pouvait pas blâmer son client pour le montant qu’il avait dépensé car il n’était pas au courant de la fraude et ne l’a pas ordonnée. Il n’a signé aucun contrat, aucune facture, et il a accepté de contrôler les coûts. Il respecte les valeurs de la République. ” ‘Outre l’ancien président, 13 personnes sont sous enquête, dont des membres de son Parti républicain conservateur, des comptables et le président de la commission de communication chargée d’organiser des rassemblements au nom de Pygmalion. Ils font face à des accusations de fraude, d’abus de confiance, de fraude et de complicité dans le financement illégal de campagnes.Certains ont déjà reconnu des actes répréhensibles et décrit un système de fausses factures qui pourrait couvrir l’excédent de facture.Les procureurs ont souvent exigé une peine de prison avec sursis et jusqu’à un an de prison pour la co-fraude Pygmalion.Les accusés “n’acceptent pas tout. Les déclarations ne sont pas crédibles, elles peuvent être fausses”, a déclaré Perry.Sarkozy s’est retiré de la politique radicale en 2017, mais occupe un rôle en coulisse au sein de son parti, Le Parti républicain. Les médias français ont rapporté qu’il pourrait finir par soutenir un président centriste Emmanuel Macron , Grâce à une alliance avec des statistiques sur les droits traditionnels lors de l’élection présidentielle de l’année prochaine.