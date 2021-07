Rugby : les Wallabies à 14 ont remporté la série face à la France

Daniela Tubu des Wallabies célèbre la victoire contre la France. Photo / cartouche

Les Wallabies de 14 hommes ont ensuite enregistré une victoire en série contre la France, envoyant Marica Corrobate 33-30 à la victoire.

Ils ont remporté une série de tests à domicile pour la première fois depuis que les Wallabies ont remporté la série Les Blues en 2014.

Le chiffre d’affaires du centre commercial à la 80e minute de Darcy Swine a scellé la victoire de Wallace quelques minutes seulement après que Nova Lolesio a infligé une pénalité sévère pour briser 30-30 obstacles pour sceller une victoire populaire.

Mais c’était l’objet du carton rouge remis à Koroipet cinq minutes avant le match.

Le rugby mondial a été confronté à de grands défis depuis que l’ailier de Wallpiece Koroypette a reçu un carton rouge du capitaine français Anthony Gellonche.

Dans ce qui semblait être un conflit clair au coude à coude, l’arbitre Ben O’Keefe, sur les conseils du DMO Glenn Newman, a statué que faire face au n ° 8 était un contact direct avec la tête et le cou, et Corobid a reçu un carton rouge. Dans les instants juste avant le contact, il est clair que la condition physique du capitaine français se dégrade considérablement.

Dès que l’appel est arrivé – O’Keefe a mentionné que le lanceur rapide Koroybette a couru pour attaquer Jelonso avec force à distance – il n’a eu d’autre choix que de lui remettre un carton rouge en vertu des règles introduites pour protéger la tête des officiers.

Mais l’appel a immédiatement pris feu, les commentateurs réguliers Tim Horan et Andrew Meherdens étant très critiques.

“Je suis pour le bien des joueurs du rugby à XV, mais c’est un mauvais appel des autorités et de Ben O’Keefe”, a déclaré Horan.

La légende de All Blocks, Meherdens, l’a qualifié d'”horreur absolue”.

“Ils se sont mis dans un coin, affirmant que c’était le mauvais jeu et disant qu’il n’y avait pas d’atténuation, et je pense qu’ils se trompent dans les deux cas”, a-t-il déclaré.

Lorsque le Super Rugby a introduit une règle cette saison, un joueur cartonné a été autorisé à réintégrer le match après 20 minutes, ce qui a été rejeté pour un match international, tandis que les Wallabies ont été éliminés 75 minutes après le début du match avec 14 hommes.

Devant une foule de 34 164 personnes, seul Steel a décidé de jouer le meilleur rugby de la série, ils étaient d’abord furieux et ont vu beaucoup de bruit.

Quelques minutes plus tard, la France marquait avec un but de Scrumholf Baptiste Coulard puis huit minutes plus tard un penalty 10-0, les Wallabies apparaissant toute la nuit.

Mais dans un combat fantastique, les Wallabies ont renoncé à essayer Tate McDermott, dissipant l’espoir que cela pourrait causer beaucoup de chagrin.

Les équipes étaient bloquées à 20-20 à la mi-temps, et quelques minutes après la pause lorsque les Français ont marqué un fantastique effort de longue distance, les Wallabies ont refusé de payer et ont remporté une incroyable victoire au Suncorp Stadium.

Le capitaine de Wallace, Michael Hooper, qui a fait la pause clé qui a conduit à l’effort de McDermott, a déclaré qu’il était “très fier” de son équipe.

“Nous aimons jouer ici et la foule nous a tellement ramenés à la maison”, a déclaré Hooper à propos de la victoire du Suncorp Stadium, qui se déroulera jusqu’en 2016 contre l’Angleterre.

Bien qu’il ait raté un penalty pour envoyer son équipe en avant à la 58e minute, Lolesio a perdu deux autres tentatives personnellement avec 23 points dans les 10 dernières minutes, et était aussi bon en pression que Swine dans les dernières minutes.

Daniela Tubu a réalisé une excellente performance en 34 minutes depuis le banc.

Le carton rouge de Corobite n’était pas seulement le jeu d’ouverture de Wallaby, mais a perdu Filippo Dugan à un bras cassé une minute plus tard, tandis que Lachlan Swindon est entré sur le terrain en fin de match.

