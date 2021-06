Rudiger prévient la France que les Allemands joueront “sale”

Antonio Rudiger a lancé un avertissement à la France, insistant sur le fait que l’Allemagne joue “un peu sale” pour empêcher ses meilleurs joueurs.

Les deux équipes s’affrontent dans le groupe F mardi alors qu’elles ouvrent leur campagne Euro 2020.

Rudiger a déclaré qu’il pensait que l’Allemagne devrait ” laisser tomber un marqueur ” pour empêcher beaucoup de talents offensifs du côté français.

L’arrière central de Chelsea a déclaré: “Bien sûr, ils ont de bonnes perspectives et nous devrions être prêts à relever les défis de chacun.

«Nous devons être un peu sales, pas toujours bons ou essayer de jouer un bon football.

« Contre des joueurs comme eux, il faut laisser tomber un marqueur. »

L’équipe de France favorite pour remporter le tournoi Kylian Mbabane Au sujet de leur tentative d’aller jusqu’au bout.

Le Paris Saint-Germain a été interrogé sur le point de vue de Rudiger, et lui et ses camarades ont clairement indiqué qu’ils étaient concentrés sur la tâche à accomplir et non progressivement par les «armes» allemandes.

Il a déclaré : « Chaque homme se bat avec les armes à sa disposition.

“Nos armes jouent ensemble, jouent notre jeu. S’ils ont leurs armes, ils joueront avec eux, et nous jouerons avec eux.

« Nous nous concentrons sur notre produit, en recherchant leurs forces et leurs faiblesses et en essayant de bien démarrer cette compétition. »

Les deux pays font face à un début de match difficile alors qu’ils luttent pour sortir de l’« escadron de la mort » arriéré avec le Portugal et la Hongrie.

Les Allemands utiliseront leur avantage à domicile lors du match d’ouverture du match à Munich mardi, mais le sélectionneur français Didier Deschamps s’est exprimé. UEFA A propos de jouer à l’extérieur, il a dit que ce n’était pas décevant pour eux.

Le patron des Blues a déclaré : «Nous jouons tous nos matchs à l’extérieur, mais avoir du monde dans les arènes ne me déçoit pas car le football, le football que nous aimons, le football que nous connaissons, c’est de garder les fans. C’est une question d’émotion, il s’agit de partager des sentiments, c’est quelque chose que nous aimons, cela fait partie de notre quotidien. C’est important pour les joueurs. “