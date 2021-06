Récapitulatif en direct des préliminaires du jour 4

Championnats de France Elite de Natation 2021

Nous courons aux championnats de France de natation élite 2021 à Chartres, en France. A la fin du Jour 3, la liste olympique française occupe la 14e place avec 14 nageurs d’épreuves individuelles et 1 concurrent de relais uniquement.

Aujourd’hui, nous verrons le vainqueur de la médaille d’or olympique Florent Manado Qui ajoutera le 100 libre à son programme olympique. Il se qualifie actuellement pour le 50 m libre masculin. Rejoignez une solide lignée d’hommes dont Manado Maxim croisade, Clément Mignon, Mehdi Metella, Et beaucoup plus.

Laura Grenzen Jusqu’à présent, elle n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques au 1500 libre et au 400 QNI, mais elle reviendra pour piloter le 200 papillon féminin. Il est la première tête de série avec 2: 09.50, ce qui est légèrement supérieur à 2: 08.43 par seconde.

Grenzen participera également au 800 m libre féminin avec l’olympienne russe Anna Ekorova Et les autres nageurs en eau libre Océan Cosignol. Là, le temps gagnant au 800 serait de 8 : 42,17 dans les préliminaires et de 8 : 26,43 dans la finale.

Ajoute actif, Antoine Vicurat Et Antoine Marc Sera l’un des 200 pilotes brasse et s’engagera avec 2 : 11,44 et 2 : 11,95 respectivement.

Pack de 50 AVC pour hommes

Johann Entoi Broward Et Maven Tomak Tomak a finalement remporté le titre lors du 100 dos masculin plus tôt cette semaine. Ici, Jérémy Stravius Et Stanislas Hooley La paire a nagé 25,34 et 25,46, respectivement, tandis que Broward a nagé 25,36 et Tomak a nagé 25,47.

3 d’entre eux sont revenus à Stravius ​​24,45 en août 2013, Broward a eu 24,94 pb depuis décembre 2020, tandis que Tomak était de 24,94 le même mois. Hooley, en revanche, était légèrement plus proche de son BP de 25,33 d’avril 2019.

S’ils veulent battre le record de France de 24,07, ils auront besoin de bons PP en finale. Camille Lockhart.

2 s’affronteront à nouveau en finale, et en 100 matchs, ils auront plus de compétition sous la forme de 26 sous-nageurs en 3 matchs que dans la compétition.

Femmes 50 Pack Course

Analia Cochon Le premier des 50 dos s’envole et établit un nouveau record de France de 27,81 Péril CastaldelloLa note 2018 de 27,86. Lors de l’événement de 28h30 il y a quelques mois en février 2021, la nage de Pigrick était presque une demi-seconde plus rapide que son ancien PP.

Classé deuxième des préliminaires, Marie-Ombre Mol Son précédent record s’est rasé une demi-seconde. Mol, qui a avancé dans la course avec 28,37 à partir de mars 2021, a vu une nage matinale de 27,87, soit seulement 0,01 seconde de moins que le précédent record de Castelldello.

De la Suisse Nina Fantôme Aux Championnats d’Europe 2021, il a récemment terminé troisième avec une nage de 28,36, où il a nagé 28,37 au début de l’épreuve et 28,30 en demi-finale.

Mathilte Ciné Le joueur de 29 ans a terminé quatrième de la finale avec un temps de 28,99 Pauline Mahiu Et Alex Herde Étaient 5e et 6e à 29.03 et 29.43.

Hommes 200 brasse

Record de France : 2 :08.94 – Hughes Dubosk (2009)

Normes de qualification olympique : 2 : 14,26 dans les préliminaires et 2 : 10,35 dans la finale A

Jérémy Desplanes Le Suisse de 2: 13,49 a réussi la ronde préliminaire du 200 brasse, son meilleur temps de décembre 2020 étant de 2: 11,81. Après lui, la France Antoine Vicurat Chaleur globale 2 : 13,69 fr sec. Vikrat frappe 2:11,44 et a un PP similaire à Desplanches.

Clément Barbe En affichant 2: 14,27, il était le troisième homme le plus rapide de la matinée. Il était de 0,01 seconde plus lent que le 2:14,26 dont il avait besoin pour passer sous la norme de qualification olympique ce matin. Vikrad a été le seul Français à détruire les coupures.

Pitard est sous le temps de qualification initial cette saison à partir de décembre 2020 avec 2: 13.80p.

De l’Algérie Jouth Soud Le classement s’est poursuivi avec une autre natation sous-2 : 15 de 2 : 14,92. Le temps le plus rapide de Sayot avant cette nage est de 2: 21.42 à partir d’avril 2019, ce qui signifie que sa nage est substantielle bb.

Femmes 200 Papillon

Record de France : 2: 05.09 – Aroor Mongal (2009)

Normes de qualification olympique : 2 : 12,28 dans les préliminaires et 2 : 08,43 dans la finale A

Aucune femme n’a pu passer sous le temps de départ requis de 2:12,71 pour se qualifier automatiquement pour Tokyo.

Lucie Delmas En tête avec 2:12,71, ce qui était légèrement plus rapide que son temps d’entrée en 3e place de 2:13,27, mais elle était au-dessus de 2:12,28.

Laura Grenzen Il a ensuite ajouté deux secondes à 2: 09.50, terminant à 2: 13.21 pour la deuxième tête de série dans la dernière seconde.

Passer de la première tête de série à la deuxième, comme Greenson l’a fait, Lilo Résoncourt Avec 2 :14,82, la 2e tête de série a pris place du 3e au 3e, après le temps d’entrée de 2 :11,88.

Le trio reviendra ce soir pour essayer de se rapprocher de ces coupes finales de 2: 08.43, mais cela nécessitera des améliorations significatives de leurs nages matinales.

100 m libre hommes

Record de France : 46,94 – Alain Bernard (2009)

Normes de qualification olympique : 50,03 dans la ronde préliminaire et 48,57 dans la finale A

Sur 10 rondes préliminaires de style libre, 15 hommes rapides ont nagé sous la norme 50.03. Cela comprend 4 nageurs de moins de 49 ans et 1 nageur de moins de 48 ans.

Seulement 47 nageurs sur le terrain Maxim croisade Il a dominé le classement général avec 47,99, gagnant 0,09 seconde par rapport à son temps d’entrée de 47,90. Il devrait s’attendre à s’envoler pour Tokyo dans quelques semaines si la Croisade peut refléter cette heure ce soir et bloquer le terrain serré derrière lui.

50 champion olympique de nage libre Florent Manado Je ne laisserai cependant pas la croisade prendre le titre à la légère, en arrivant deuxième avec 48,58. C’est un peu plus pour son temps d’entrée de 48.20, mais Manado ne devrait s’inquiéter que de 100 personnes lors de cette rencontre car il se qualifie déjà pour 50, donc il sera au complet ce soir.

Mehdi Metella Ensuite, avec une autre nage des moins de 49 ans, la 3e tête de série a marqué 48,78 points Charles Rehox Géré 48.93. Le temps de Metella était légèrement plus lent que son entrée en 48,27, mais les Rehocks ont montré une amélioration, revenant de 49,04 qu’il avait en dernier.

800 nage libre femmes

Record de France : 8 : 18,80 – Laurel Manado (2007)

Normes de qualification olympique : 8 : 42,17 dans les préliminaires et 8 : 26,43 dans la finale A

De la Russie Anna Ekorova Les préliminaires du 800 libre féminin ont dépassé le 8 : 41,51 avec une natation matinale, devant la France Adline d’abord 8 : 44.89 Nageur.

Egorova a été légèrement plus rapide qu’il n’avait nagé ici plusieurs fois cette saison, notamment en atteignant 8 : 24,35 pb en avril, 8 : 27,51 en mars et 8 : 26,56 en avril en 2021 natation européenne. Championnats. Akorova accueillera les 400 et 800 nage libre cet été à Tokyo, cette rencontre est donc l’une de ses dernières formations à se rendre aux Jeux.

La nage 8 : 44,89 de First était similaire à son temps d’entrée de 8 : 44,14, mais elle est passée de la 5e tête de série à la 2e tête de série jusqu’à la finale.

Mad Rodriguez Il est passé de la 14e à la 3e place avec son 8 : 53,99 avec 8 : 47,79 points. First et Rodigues mèneront la finale, mais les deux étaient légèrement en dehors du temps de départ requis de 8 : 42,17, ce qui aidera Tokyo à déterminer s’ils peuvent avancer davantage dans la finale à 8 : 26,43.

Vainqueur du 1500 libre Aurélie Müller Il est revenu au 4e rang au classement général dans les préliminaires, mais a ajouté 5 secondes au temps d’entrée de 8 : 43,84, atteignant 8 : 49,33. Derrière elle, Laura Grenzen 2: 13.21 200 a conduit le papillon puis est arrivé avec 8: 51.43 avec quelques manches.