Raymond, Casinol, France, a remporté l’or au 25 km

Sa jambe d’ouverture 2021 Fine Ultra Marathon Swimming Series C’est arrivé ce matin sur le lac d’Ohrid dans le nord de la Macédoine. Il y avait quatre étapes déterminées dans les étapes de la compétition, mais la première étape qui devait avoir lieu à Lock Saint-Jean, au Canada, a été annulée.

De France Axel Il a remporté la course masculine de 25 km à 5:10: 31.00. Raymond, qui a remporté l’or aux Championnats du monde 2017 et 2019, est le champion du monde du 25 km. De l’Italie Editeur StochinOh Il a fallu 1 seconde à Raymond pour remporter la médaille d’argent. Stochino a remporté sa 15e médaille de la finale de la série Ultra Marathon Swimming (3 or, 9 argent, 3 bronze) ce matin. Macédoine Evgeny Bob Assoc Il a remporté sa 17e médaille de la série Fine Ultra Marathon Swimming (2 or, 7 argent, 8 bronze) en terminant 3e.

Marc-Antoine Oliver, double olympien français dans l’épreuve du 10 km en eau libre, a terminé 6e. Olivier a remporté une médaille de bronze au 10 km aux Jeux olympiques de Rio 2016 et a récemment terminé 6e dans la même épreuve aux Jeux de Tokyo en 2020.

Top 10 Finisseurs – Hommes 25km

Top 10 Finisseurs – Femmes 25km

Du côté des femmes, la France a pris les deux premières places. Ozone cocignol Il a dominé le peloton et a remporté la course en près de 30 minutes avec un temps de 5:16:39.30. Carolyn Laure Joyce, qui a participé à la Série mondiale de natation de marathon de la FINA, a terminé 2e en 5:45:42.20. Pilar KijoIl a participé à des compétitions internationales en eau libre depuis 2000, terminant 3e en 5:47:21.40. Il n’y avait que quatre athlètes féminines qui ont participé ou terminé à cette course.

1 Ozone cocignol (De) 5:16: 39.30 2. Carolyn Laure Jus (FRA) 17h45 : 42,20 3. Pilar Kijo (ARG) 5 : 47 : 21.40 Samira-Sway Airhart (GER) 6 : 24 : 45.20

La prochaine série de natation d’ultramarathon de la FINA aura lieu Capri / Naples, Italie 5 septembre.