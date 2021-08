Quel est le risque pour la France aux Jeux paralympiques de Tokyo ?

Le meilleur événement sportif pour athlètes handicapés démarre mardi dans la capitale japonaise, après un an de retard épidémique. Au total, 22 sports seront ajoutés au tournoi, y compris le badminton et le taekwondo. Mickey Matheson, qui a remporté une médaille d’or aux Jeux paralympiques d’hiver de 1998 à Nagano, affirme que les médailles ne sont pas importantes. C’est pour aider les gens à changer leur façon de penser.

En fait maintenant partie Le membre du comité exécutif paralympique japonais, Mickey Matheson, détient trois médailles d’or et une d’argent. Mais, insiste-t-il, “le succès des Jeux paralympiques ne se limite pas aux athlètes qui marquent ou remportent beaucoup de médailles”.

“Les Jeux Paralympiques ne réussiront pas si nous ne réalisons pas que les personnes transgenres peuvent sortir plus confortablement et que les personnes qui les entourent peuvent changer leur façon de penser.”

Matheson a insisté Il y a du travail au-delà du sport aux Jeux paralympiques.

« Je pense que les Jeux paralympiques sont un tremplin, mais ils peuvent jouer un rôle énorme pour éliminer les obstacles », a-t-il déclaré.

Matheson, qui est membre du Comité paralympique japonais, souhaite que le sport soit plus qu’un simple stimulus ponctuel.

“Ce que nous devons vraiment faire, c’est continuer sur cette lancée”, a-t-il déclaré.

“La fin de la cérémonie de clôture ne peut pas être sa fin.”

Prénoms français à surveiller. . .

Mary-Amy Lay Fourrure J’admettrai certainement que les médailles ne sont pas tout. Il en a remporté onze au saut en longueur et au 400 m, dont deux médailles d’or remportées à Rio il y a cinq ans.

Mais ces matchs de Tokyo sont spéciaux car ce seront ses derniers. Aujourd’hui âgée de 32 ans, elle a déjà déclaré qu’elle ne concourrait pas à Paris et a prévenu qu’elle espère sortir à la lumière de la gloire.

Stephen Howd Il est sorti avec une place sur le podium de chacun des trois derniers tournois paralympiques de tennis et a l’habitude de remporter des médailles. Il partagera le titre de double remporté à Rio avec Nicolas Bieffer et partagera les fonctions de porte-drapeau de l’équipe de France avec Sandrin Martinez.

Le groupe représente 82 millions de personnes

Pour la deuxième fois dans l’histoire paralympique, après Rio en 2016, Tokyo accueille Un groupe de réfugiés.

Mardi, la chef de l’équipe Ileana Rodriguez a déclaré que les six paralympiens représentent “82 millions de personnes déplacées dans le monde” et veulent envoyer un message d’espoir.

“Nous sommes très reconnaissants envers les pays qui accueillent les réfugiés et nous encourageons les pays qui peuvent soutenir les réfugiés à faire de même”, a déclaré Rodriguez. “Nos pensées vont à tout le peuple afghan.”

Le virus corona donne une longue ombre

Les athlètes seront confrontés à des situations difficiles, et des règles d’hygiène strictes nécessiteront des tests quotidiens et une interdiction d’aller n’importe où, à l’exception des abris, des sites d’entraînement et des sites.

Il n’y aura pas de foule heureuse et presque tous les spectateurs seront exclus des événements Les nouvelles infections à travers le Japon ont franchi les 25 000 ces derniers jours.

Certains paralympiens sont confrontés à un risque supplémentaire car des conditions de santé de base peuvent les rendre plus vulnérables aux maladies graves avec Covit-19, ou ils travaillent en étroite collaboration avec des aides et ne peuvent pas rester à l’écart d’eux socialement.

Mais, comme le souligne Mickey Matheson, “pour les paralympiens, il n’y a rien de spécial à relever des défis défavorables et à poursuivre ce qui est possible pour eux”.