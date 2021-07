Quand la France examine l’accord Raphaël, les partis de l’opposition disent qu’il est temps d’avoir un procès en Inde

New Delhi: UNE Nouveau procès en France Des allégations de corruption et de soutien dans l’accord aérien controversé de Raphael en 2016 ont déclenché un bouleversement politique en Inde. Les partis politiques et les critiques de l’opposition, qui avaient précédemment soulevé diverses questions sur l’illégalité de l’accord de sécurité de 60 000 crores de Rs, ont de nouveau commencé à cibler le gouvernement fédéral.

Au cours des deux derniers mois, le site français Mediapart (Prononcé pouvez-vous-aa-paar) L’accord Raphaël a révélé un certain nombre de délits financiers possibles, à la suite desquels une nouvelle enquête judiciaire a été ordonnée en France.

L’éminent avocat Prashant Bhushan a été l’un des premiers défendeurs à s’adresser à la Cour suprême de l’Inde pour demander une enquête sur l’achat de l’avion. Cependant, la Cour suprême, sous la direction du juge en chef indien de l’époque, Ranjan Kokoy, a rejeté le plaidoyer de ces requêtes et a rejeté l’argument selon lequel il y avait lieu de déposer un FIR en la matière.

Parle Fil, Bhushan a dit : « Le Mediapart L’histoire confirme en outre toutes les preuves que nous avons eues à la Cour suprême pour demander une enquête indépendante sur cet accord. Malheureusement, le banc dirigé par CJI Kokoy a voulu accepter aveuglément ce que le gouvernement avait dit dans la note de carte scellée, qui s’est avérée plus tard contenir un certain nombre de désinformations, y compris le rapport CAG manquant. Par la suite, le siège de la législature de l’État a été accordé immédiatement après la retraite du juge Kokoy. “

Il a ajouté qu'”il est regrettable que les médias indiens n’aient pas suivi le scandale Raphaël dans l’affaire Bofors”.

“Les médias français ont poursuivi cette histoire, qui a maintenant conduit à une enquête indépendante sur l’accord impliquant corruption, pots-de-vin, détournement de fonds et influence, et attire à nouveau l’attention sur Anil Ambani”, a-t-il déclaré.

le Mediapart Deux semaines avant que le Premier ministre Narendra Modi n’annonce le nouvel accord Raphaël, une enquête sur l’accord de sécurité a montré qu’Ambani avait peut-être déjà signé un accord avec l’avionneur français Dassault. Le nouvel accord de Dassault avec le groupe Reliance d’Anil Ambani pour la fourniture de 36 avions prêts à l’emploi à l’Inde vaut Rs 60 000 crore. Cela a modifié le contrat précédemment conclu dans lequel Dassault devait fournir 126 avions de combat Rafale à l’Inde, dont 108 devaient être fabriqués par Hindustan Aeronautics Limited (HAL) dans le cadre d’un accord de transfert de technologie. Selon diverses estimations, le nouveau contrat est trois fois plus cher que le contrat précédent.

De même, les législatures des États du Rashtriya Janata Dal sont des députés. Manoj Kumar Ja a dit Fil, « Tout ce que nous entendons dans les médias français nous dérange. Il y avait tellement d’agitation sur les prix, les différents achats d’équipement, etc., mais tous ceux qui ont soulevé des questions comme celle-ci ont été ridiculisés. “

“L’accord Raphaël fait actuellement l’objet d’une enquête en France, et si nous y étions impliqués, cela nous donnerait certainement la clarté dont la nation a besoin. Nous attendrons de voir ce que le tribunal français trouvera dans son enquête”, a-t-il déclaré.

Le porte-parole du Congrès Randeep Surjewala, Lors d’une conférence de presse, a renouvelé les demandes de son parti pour que la Commission parlementaire mixte (CPM) mette en place une enquête sur la question. “Les faits émergents appellent désormais une enquête JBC complète. Nous avons toujours soutenu qu’une enquête JBC sur l’accord Raphaël n’est pas une audience, elle purifiera l’air.”

L’expression diffamatoire du scandale Raphaël impliquant corruption massive, trahison et perte pour le trésor public a finalement été découverte et mise à nu. Le parti du Congrès et Shri Rahul Gandhi ont fait leurs preuves aujourd’hui », a-t-il déclaré, ajoutant que bon nombre de ces allégations ont déjà été mises en évidence par le Congrès.

Il a demandé : « Étant donné que les nouvelles allégations de corruption dans le pacte de sécurité indo-français sont complexes avec l’Inde, pourquoi n’y aurait-il pas une enquête JBC ici ?

« Si la France peut enquêter sur le rôle de son ancien président, de son ancien ministre de la Défense et de son actuel président dans la facilitation de l’accord controversé, pourquoi l’Inde ne devrait-elle pas être franche sur cette affaire ? il a dit.

“C’est une question de sécurité nationale et de dignité. Ce n’est pas un combat entre le Congrès et le BJP. Il est naturel que le gouvernement central pose des questions importantes”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que son parti soulèverait également la question lors de la prochaine session parlementaire de mousson.

La réponse du BJP aux allégations

Répondant aux allégations, le porte-parole du BJP, Sambit Bhadra, a cherché à tromper le Congrès et Rahul Gandhi, en particulier le peuple indien, et à empêcher les « mensonges » et à répandre les « Connords ».

« Une enquête a été ordonnée et un magistrat a été nommé pour enquêter sur les inquiétudes soulevées par une association caritative volontaire concernant l’accord Raphaël. La France en tant que pays souverain a le droit de le faire. Mais cela signifie-t-il que la corruption a été prouvée ? Nous ne le pensons pas”, a déclaré Badra.

Il a blâmé la « rivalité des entreprises » en France pour les nouvelles allégations et les intérêts personnels des rivaux de Dassault. Il a dit que Gandhi faisait le jeu des rivaux de Dassault.

Cependant, Surjewala a attaqué le BJP et a demandé : « Pouvez-vous nommer les rivaux de Bassi Dassault ? La vérité est que Dassault ne construit que Rafael, et l’accord précédent n’était même pas un avion de chasse autre que l’achat de Rafael. “

Cependant, Bhadra n’est pas entré dans les détails des allégations de corruption soulevées Mediapart, Y compris les millions de pots-de-vin que Dassault a versés à un courtier indien. Au lieu de cela, il a rejeté les requêtes demandant une enquête sur le nouvel accord Raphaël, citant une ordonnance de la Cour suprême.