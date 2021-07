Quand commence chaque phase, et comment puis-je la suivre directement à la télévision ?

Comment suivre la course ?

Ceux qui ont des abonnements Eurosport ou GCN + ont de la chance, les deux seront diffusés quotidiennement, disponibles sur Welsh Terrain Channel S4C, Sky 134, Freesat 120 et Virgin TV 166 au Royaume-Uni, en Écosse et en Irlande du Nord, et sur tous les iPlayer et ITV Will montrer leur live et leurs moments forts à des moments différents chaque jour.

Alternativement, si vous êtes bloqué au travail ou n’êtes pas abonné à Eurosport ou GCN +, vous pouvez exprimer cette action ici Jeu de télégraphe. Chacune des 21 étapes sera bloguée directement par notre équipe – tous les détails à suivre – chaque soirée sera publiée avec des détails et des positions sélectionnés dans nos spécifications clés d’analyse.

Quelles équipes participeront au Tour de France ?

Comme toutes les courses du World Tour, chacune des 19 meilleures équipes du cyclisme professionnel reçoit un appel, et selon le Tour de France, toutes les équipes ont été engagées pour accueillir le deuxième grand tour de 2021.

Outre les équipes mondiales, Albacin-Phoenix est classé n°1 des protéines de classement depuis 2020, tandis que les organisateurs de la course ont fourni des entrées wildcard ASO à Arkia-Samsik, P&P Hotel P/P KTM et Total Live Énergie.

Comment regarder la couverture télévisée en direct et suivre la course

Toutes les dates, heures et distances sont correctes au moment de la publication.

samedi 26 juin

Niveau 1: Brest à Landernio, 197,8 km.