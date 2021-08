Programme de permis du gouvernement français étendu aux grands magasins parisiens France

De France Pass Santé Le système de permis sanitaire sera étendu lundi à plus de 120 grands supermarchés et centres commerciaux dans les zones préoccupantes quant à l’étendue de l’infection à covia, notamment Paris et la côte méditerranéenne.

La décision a été prise par les autorités locales d’étendre la limite de restriction d’entrée pour les clients qui peuvent témoigner pour le vaccin, ont été testés négatifs ou se sont rétablis du virus corona.

Chef Sera requis Pour les acheteurs entrant dans les grands magasins parisiens tels que les Galeries Lafayette, Printemps, PHV, Le Mon Marche et La Samaritaine, et d’autres principalement dans le sud du pays.

De nombreux grands centres commerciaux autour des ports Chanel populaires craignaient d’être ajoutés par les touristes britanniques, mais les taux d’infection du gouvernement local ont été autorisés en dessous de la moyenne nationale.

Des laissez-passer sont prélevés dans les magasins locaux et les grands centres commerciaux et les centres commerciaux dans les zones où le taux d’infection est supérieur à 200 pour 100 000 habitants. Bien que Paris N’atteignant pas ce niveau, les autorités s’inquiètent du nombre élevé de cas chez les jeunes de Saint-Denis et du Val-de-Marne voisins.

Les zones les plus touchées sont la Méditerranée. Le taux a atteint 693 pour 100 000 sur le Chesapeake-à-Ron, qui comprend des destinations de vacances populaires en Provence, Côte d’Azur, Marseille, Arles et Ix-en-Provence.

Le système de carte de santé a été introduit en juin et prolongé il y a une semaine. Ce laissez-passer est désormais requis pour entrer dans les bâtiments publics, y compris les théâtres, les théâtres, les gymnases, les piscines, les centres de santé et les musées, mais pas les magasins – et les trains et les boîtes longue distance. Avec l’augmentation des infections au gouvernement, les autorités locales ont reçu le pouvoir d’imposer un laissez-passer sur plus de 20 000 mètres carrés de magasins et de centres commerciaux.

Le Conseil constitutionnel de France a légalement déclaré ces mesures, mais les manifestants Pass Santé Ils prétendent que cela viole leurs droits personnels et civils.

Samedi, les manifestations se sont poursuivies pendant le cinquième week-end suivant le déménagement. Le ministère de l’Intérieur comptait un total de 215 000 manifestants, moins que la semaine précédente mais davantage les week-ends fériés du mois d’août. Les manifestants ont accusé le gouvernement de sous-estimer le nombre de suffrages exprimés.

Depuis l’annonce le 12 juillet par le président Emmanuel Macron Pass Santé Cela sera nécessaire pour les Français qui souhaitent profiter des activités quotidiennes, car le nombre de personnes ayant au moins une dose de vaccin a augmenté de près de 10 millions.

Dans les îles des Caraïbes françaises de la Martinique et de la Guadeloupe, l’urgence sanitaire a été déclarée, avec un taux d’infection de 2 225 pour 100 000 personnes en Guadeloupe et de 1 188 en Martinique.