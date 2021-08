Il y a trois semaines, nous étions épais dans l’un des derniers jours les plus occupés Tour de France, Vu une deuxième victoire Thadej Poker , Et un complet. Plus que cela, cependant, c’était le merveilleux retour de Mark Cavendish, l’éclat de Vaughan van Eart, le maillot jaune de Matthew van der Boyle et la magnifique action de la brigade.

Mise à jour sur le dernier magazine et mise à jour de toutes les activités Magazine de procyclage . Avec une manche de course, il y a des fonctionnalités comme Bokasar, Cavendish et Mathieu van der Boyle, la star de départ de la course de cette année. Le magazine contient également des interviews avec le pilote GC Ben O’Connor et le seul frère de la course de cette année, Danny et Boy von Poppel. Avec cela, il y a des critiques de chaque étape et de chaque magazine dans différentes parties de la course, faisant tourner les fans et il a fini par perdre du temps jusqu’à la course de Nick Dlamini.

Edward Pickering, auteur de Procycling, a écrit en détail sur la tournée : « Le poker était à un niveau différent de ses concurrents sur cette tournée. Pour la plupart des matches restants, jusqu’à la fin des deux sommets pyrénéens et l’ouverture de l’épreuve finale qui casse un peu plus, les Slovènes se sont assis tranquillement avec cinq minutes d’avance, les 10 secondes restantes étant donné qu’il n’y avait pas de comparaison avec n’importe qui d’autre dans la course. Le record de Pokக்கmon au fil des minutes était comparable à celui d’Eddie Merks.

Le Slovène a remporté trois niveaux sur le chemin de sa victoire et n’a jamais été en difficulté sur le chemin de la couronne. Kate Wagner écrit qu’elle a maintenant terminé son voyage de bébé prince à roi.

Elle était en France pour dresser le portrait d’une double championne : « En fait, la grande majorité des braconniers sont étrangement ordinaires. Il n’était pas aussi petit ou parfait ou semi-maigre que la plupart du match. Pour un coureur de vélo, il est très trapu, et en tenue décontractée, personne ne peut dire qu’il est un coureur de vélo. En grimpant, il peut, selon les mots célèbres de Tom Dumoulin, « comme un mineur de charbon », se retourner, marcher dessus, et être très ingrat. Pourtant, malgré cette apparente incompétence, il est exceptionnel. Dans un jeu géré par une course aux armements avec des avancées technologiques, des gains partiels et une marge stratégique, Tadej Poksar conduit mieux son vélo que les autres.

La victoire en quatre étapes de Mark Cavendish a vu le meilleur sprinteur tirer avec Eddie Merks pour le succès de l’étape du Tour, un exploit qui ne ressemblait pas à un retour de Maxman au sommet.

Edward Pickering écrit à son sujet : « La tournée 2021 était un mélange des grands succès de Cavendish, en particulier à Satyrox, où il a gagné pour la troisième fois de sa carrière. Même une vidéo téléchargée sur Intensity, Honest Warmth, Rebuke et Social Media montre qu’il perdu ses haillons.

Matthew van der Boyle est un autre coureur unique dans la course de cette année. Le Néerlandais a remporté la deuxième manche, avec le maillot jaune, et était en tête de la course tout au long de la dernière partie de la première semaine. Alors qu’il se concentrait sur les Jeux olympiques, sa présence a été réalisée et a même défini la première phase de la tournée.

Kate Wagner écrit : “Matthew van der Boyle détient l’interprétation du nid de guêpes proverbial de Bolton.” “C’est un agent déroutant dans la lenteur du défilé de poinçonnage des cartes de pointage. Toujours spectaculaire, et surtout quand ils paient.

L’une des étapes les plus impressionnantes de cette année a été Mate 11, dans laquelle le Mont Ventux a grimpé deux fois et a été capturé par Wound van Airtel. Kate Wagner explore ce que Jumbo-Wisma a obtenu ce jour-là.

Cette année est la dernière année de La Course, et Sophie Harkam s’est entretenue avec ses deux protagonistes, Leah Kirschman et Chandel van den Brook-Black, qui ont parcouru chaque édition.

La Bretagne a été l’un des moments forts de la tournée de cette année, et les scènes y ont vu beaucoup d’animation. Edward Pickering voit le chaos et Adam Beckett explore les dangers qui étaient le thème de toute la course.

Autre fil conducteur à explorer de la tournée : la fatigue qui semble affecter beaucoup de coureurs dans cette édition ; Adam Beckett et Sophie Harcom ont parlé aux coureurs pour savoir à quel point c’était difficile.

Ailleurs, Adam Beckett s’est entretenu avec Ben O’Connor, un jeune Australien de Perth qui a terminé quatrième de son premier Tour de France. Il a déclaré: “Tout le monde veut un rétrograde. Le gars le moins connu n’est pas loin de la scène pour voir la quatrième place, même si c’est un autre niveau. Avec la croissance que j’ai prise chaque année, je ne vois pas pourquoi je n’ai pas l’opportunité de allez-y. Je peux voir le chemin alors maintenant Il y a tellement d’espoir, je ne peux même pas y penser maintenant, parce que je veux tout finir à Paris. “

Il y a aussi une interview de Danny et Boy von Popப்பl (réalisée à l’occasion du 30e anniversaire de la victoire d’étape de leur père Jean-Paul’s Tour), une analyse de l’erreur d’Enios Grenadiers et un reportage rétro sur Charlie Mottett, l’un des meilleurs cyclistes français de la ville-étape de cette année de Valence .