Prix ​​​​à la France de la défaite d’ouverture de l’Allemagne

L’affrontement a eu lieu dans l’arène de l’Alliance et a été l’un des matches de phase de groupes les plus attendus, se terminant par la défaite de l’équipe allemande de Jockey Low. La France, qui avait atteint son but initial à domicile, s’est assise profondément pendant la majeure partie du match et a attendu pour frapper le compteur. Les Allemands dans les trois derniers étaient édentés et manquaient de créativité et n’ont pas causé beaucoup de dégâts offensifs au mur bleu tout au long du match. Ne vous inquiétez pas, les prix du concours de BFW sont là équipe nationaleDéfaite contre les détenteurs de la Coupe du monde et la meilleure équipe internationale actuelle.

Echange de maillot : Paul Pogba

Meilleur joueur sur le terrain. En des jours comme ceux-ci, Paul Pogba a prouvé pourquoi il devrait être considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain actuels au monde. Avec mon Colo Conte et l’incroyablement bon Adrian Rabiot, Pogba et sa compagnie ont remporté la bataille décisive du milieu de terrain. La force de Boca quand il est sur le ballon, forant bien avec la défense. Il peut ralentir le tempo, couper à travers des lignes opposées et briller avec son joueur naturel. La scène d’aujourd’hui à Munich, parfois désespérément aléatoire et agaçante depuis le terrain, a prouvé que rien n’avait d’importance.

Numéros de match Allemagne vs Paul Pogba : 82% de précision de passage

74 Touch – 3 boites

12 récupérations de balles

Coffret 4 laissez-passer

4 abus ont été touchés

3 tentatives essayées

3 choix réussis

3 interruptions

2 tentatives ont été dépassées

2 blocs réussis

1 coup Est en attente. pic.twitter.com/uWywm5XbVX – Stateman Dave (à Stateman Dave) 15 juin 2021

Empereur : Matthias Zinder

La meilleure performance de l’Allemagne a eu lieu sur le côté du terrain. Matthias Zinder est sélectionné pour les onze de départ à la place Bayern MunichNicholas Cele a haussé un sourcil Les rouges Légion des fans. Mais le Fribourgeois a réalisé un jeu solide et a pu passer de pied en pied avec l’un des meilleurs attaquants du monde, Kylian Mbabane. Aujourd’hui, Jinder a fait ses preuves en tenant le ballon et a affiché son esprit défensif flexible. Il ne devrait pas avoir honte de sa scène aujourd’hui.

Dieu du football : Tony Cruise

Tony Cruise et Alke Gundogan ont tous deux perdu dans l’importante bataille du milieu de terrain, mais Cruise a eu un meilleur match que le Kundosan bon marché. Vous devez remettre en question la décision de Jockey Low de jouer deux types de milieux de terrain dans un match où l’Allemagne a besoin d’un milieu de terrain de type box-to-box. Certes, Leon Goretzka n’est pas disponible, mais avec le recul, Lucas Closterman aurait dû jouer à droite, tandis que le polyvalent Joshua Kimmich évoluait au milieu du terrain. Cruz a fait de son mieux et a montré ses meilleures passes longues en jouant avec plus d’enthousiasme et de détermination que Kundosan.

Tony Cruise : “Je pense que nous avons donné beaucoup de ce que nous avions prévu pour ce match. Nous avons joué un bon match et avons eu suffisamment d’occasions de marquer un but. Le but le plus malheureux était de terminer le match.” pic.twitter.com/Bw6q2d4xCp – Bayern et Allemagne (iMiaSanMia) 15 juin 2021

Bombardier : Robert Lewandowski

Ouais, ça me semble assez nul, on dirait que les BFW Match Awards ne sont pas pour moi non plus. Mais permettez-moi d’être clair, la plus grande faiblesse de l’Allemagne est de ne pas avoir un véritable attaquant dans sa sélection nationale. L’absence d’une relation cohérente entre Thomas Mல்லller, Serge Knabry et Guy Howard était très évidente. La présence de M முller dans l’équipe aurait été bénéfique contre la Hongrie ou le Portugal, mais aujourd’hui il était pauvre, et il y avait les découragés Howards et Knabri. L’attaque allemande a raté un homme cible qui aurait pu soutenir le jeu tout en défiant les défenseurs français.

Robert Lewandowski a également été mauvais contre la Slovaquie hier. Il avait besoin de ses joueurs de l’équipe du Bayern. Les joueurs de son équipe du Bayern avaient besoin de lui contre la France.

Maître du match : Mates Hummels

Bien que Mல்லller ne m’ait pas impressionné aujourd’hui, Mates Hummels l’a fait. Mis à part son propre but, Hummels était le meilleur joueur de la défense allemande, ce qui était la partie la plus impressionnante du jeu de Die Nationalsoft dans un scénario décontracté. Jouant dans un centre défensif à trois, la capacité de jeu et la cruauté défensive de Hummels sont les plus remarquables. Sa performance a été une surprise positive pour tous ceux (comme moi) qui pensaient qu’il continuerait à se battre contre le gâchette Kareem Benzema et le rapide comme l’éclair Kylian Mbabane.

Enfin, sa dernière tentative contre Mbappe était pour la beauté et l’extrême bravoure.