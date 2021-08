Pourquoi les raisins de France qui ont beaucoup voyagé ont conquis le monde | De l’alcool

WHeather adopte sa position de canoë contre les vagues de mots anglais qui affluent dans l’Academy Branch French, ou les chefs frustrés par la propagation du «mecto» et de la souche gastronomique. tacos françaisIl y a une tendance répandue en France à présenter les Français comme Mino dans la lutte contre la mondialisation.

L’idée est qu’il s’agit essentiellement d’un processus anglo-américain À, Que D’ailleurs, Les Français doivent s’y opposer à tout prix. Tout cela suffit à soulever une épaule gaélique décisive parmi les vignerons du monde entier. En ce qui concerne l’histoire moderne du vin, les Français sont impérialistes.

Ce n’est nulle part plus clair que les cépages qui sont devenus une sorte d’acronyme stylistique pour la plupart des buveurs de vin modernes. Chardonnay, Savignon Blanc, Cabernet Savignon, Merlot, Shiraz (Akka Chira), Malbec, Pinot Noir… qu’ils soient plantés en Argentine, au Chili, en Australie, en Californie ou en Afrique du Sud, presque tous les cépages les plus vendus et très respectés .

Voici un paradoxe savoureux qui peut aider à expliquer l’incapacité de certains Français Les viticulteurs Considérez leur culture du vin comme coloniale : à l’exception de l’Alsace, les agriculteurs français ne se soucient pas de mettre du raisin sur leurs étiquettes. Surface – Terrain – L’étoile était. Compte tenu du défi lancé au vin européen depuis les années 1970, l’idée américaine a été d’offrir une meilleure facturation en Californie, en Australie et plus tard dans d’autres parties du soi-disant Nouveau Monde.

La cuisine française a toujours été le reflet du respect que les Californiens et d’autres avaient pour le vin français : bien nourrir des générations de chefs britanniques était similaire à la cuisine française, donc si vous voulez le prendre au sérieux en tant que vigneron, seul le modèle français fera l’affaire. .

Cependant, les producteurs du Nouveau Monde ont de plus en plus le sentiment que bon nombre de leurs zones de croissance proviennent en fait d’autres parties du monde – en particulier celles du sud de l’Europe qui sont plus adaptées au genre. Ceci, associé au sentiment général que les vins italiens, espagnols ou portugais contemporains peuvent fournir un modèle aussi inspirant que les vins français, commence enfin à donner un sens à la façon dont ces types de pays fonctionnent à l’étranger.

Toutes les permutations du type Nouveau Monde et Méditerranée sont susceptibles de défier les classiques modernes tels que le Marlboro Savignon Blanc, le Barosa Shiraz, le Mendoza Malbeck ou le Napa Cabernet Savignon.

La qualité des vins rouges élaborés à partir de blancs tels que le tempranillo d’Espagne, le Turia National du Portugal et les Sangiovies et Napiolo d’Italie, ainsi que les italiens Fiano et Vermendino, Atlantic Iberian Alberino et Greek Azertigo n’est pas aussi bonne que celle de la Californie. La présence de quelques beaux albarinos en Languedoc montre que les différents modes de transports ne sont certainement plus à sens unique.

Six cépages européens qui ont bien voyagé

Bosman Néron

Wellington, Afrique du Sud 2019 (10,sainsburys.co.uk)

Le premier cépage rouge sicilien commercial d’Afrique du Sud, le Nero d’Vola, et c’est très bon : résistant à la tentation des gros fruits et de la puissance, il conserve une délicieuse boisson italienne unique à base de prune rouge amère.

Coriol Sangiovis

McLaren Vale, Australie 2019 (15,99, waitrose.com)

Le raisin rouge toscan Sangiovis a longtemps été considéré comme un mauvais voyageur. Mais les producteurs australiens comme Coriol s’avèrent de plus en plus être des rouges si élégants, remplis de diverses marques de cerise, de feuille de tabac et d’origan.

Distillerie Bouza Albariño

Montevideo, Uruguay 2020 (22,95, jeroboams.fr)

Les vignobles uruguayens refroidis par la brise de l’Atlantique sont plus communs avec ceux de l’autre côté de l’océan en Galice, en Espagne, et la pêche blanche, la pomme, la fleur et les agrumes coupés et bruine très parfumés de Pusa sont l’une des nombreuses versions prometteuses de l’exemple. Pays d’Amérique du Sud.

Journée du piano

Paso Robles, Californie, États-Unis 2019 (à partir de 20 £, vinsnordandsouth.co.uk; vins iconiques.fr; kwoff.fr)

Avec son acidité fraîche, ses notes de fenouil et son pouls éclatant, la soif alléchante est l’une des rares versions californiennes de la variété sud-italienne en croissance (et à succès) en Australie.

Le secret de Hans Herzog Marlborough Montepulciano

Marlborough, Nouvelle-Zélande 2016 (à partir de 37,95 £, nywines.co.uk; caviste.fr)

Les Abruzzes, dans le centre de l’Italie, n’ont pas de Montebulciano en dehors de chez elles, et une structure et une longueur excellentes.

Courir avec les taureaux Tempranillo

Barosa Valley, Australie 2019 (9, Collaboration. co.uk.)

Le tempranillo, le cépage à l’origine de nombreux vins rouges espagnols de la Rioja, du Ribeira del Tuero et du Toro, convient le mieux aux régions les plus chaudes de l’Australie-Méridionale et est généralement rouge australien riche et plein avec des fruits noirs mûrs.