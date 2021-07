Frédéric Bart, un CannesAgent basé chez Sotheby’s International Realty prétend avoir récemment vendu une maison à un acheteur qui n’a vu la propriété que via WhatsApp en raison des restrictions COVID-19 sur les voyages internationaux. “C’est un Français qui vit aux Etats-Unis depuis 15 ans et il a acheté 5 millions [euro] Villa vue Saint-Tropez. Nous ne l’avons jamais vu auparavant », déclare Bart.« Nous avons eu un autre acheteur qui a acheté 2 millions au Danemark. [euro] La villa la plus proche de Cannes fait de même. “

Echos Adrian Leeds, un consultant immobilier basé à Paris qui se spécialise dans l’aide aux clients nord-américains pour acheter des maisons en France, déclare : « Les gens restent chez eux et mettent des noix sur le Web comme des fous. Au cours de la dernière année, Leeds a été un invité fréquent sur HGTV Maison Hunters International, Vendu un duplex à Nice pour 1,6 million d’euros et un chat dans le quartier pour 7 millions d’euros. « Nous avons des clients qui ont acheté des propriétés, les ont rénovées et ne les ont pas encore vues », déclare Leeds.

Dans le village de Maujins, à 15 minutes en voiture de Cannes, cette maison de quatre chambres comprend une salle de sport à domicile et un hammam. Il est coté avec l’immobilier international de Côte d’Azur Sotheby’s pour environ 8 11,8 millions d’euros.

Maintenant que les restrictions de voyage ont été assouplies et que la plupart des opérations de verrouillage en France ont été levées, les perspectives immobilières devraient revenir aux acheteurs américains cet été (y compris les éminents résidents Elton John et Tina Turner). Au cours de l’année écoulée, a déclaré Bart, “nous n’avons pas vu de clients des États-Unis ni de clients de Russie et du Moyen-Orient”. Pendant l’épidémie, ses clients personnels étaient principalement des acheteurs de l’UE et une grande partie des résidents français car “ils ne veulent pas rester coincés dans les grandes villes”.

Bart qualifie la position globale du marché de la Côte d’Azur, revenu depuis la crise économique de 2008, de « stable et très stable » depuis trois ou quatre ans. “Ce n’est pas un marché en croissance comme nous l’étions avant 2008, [when we had] Des acheteurs russes qui achètent tout à des prix insensés », dit-il.

Escalier d’entrée au Château Le Brock, situé dans les montagnes derrière Nice. Au 17ème siècle, il était coté au Chevalier Frank pour environ 23,23 millions.

Pour ceux qui ne veulent pas acheter, la société de location de maisons privées Onfinestay – du nom de sa collection d’offres de haute qualité (qui comprend des services d’accueil et d’entretien gratuits) – a été lancée dans la région. Les clients dépensent en moyenne de 000 à 90 000 pour réserver ses propriétés sur la Côte d’Azur, y compris la Villa Walfone de neuf chambres (à environ 16 km au nord de Cannes), de John F. Kennedy. Kennedy a apprécié les vacances comme un garçon.

Onefinestay voit deux tendances liées à l’épidémie avec ses locations. Michael Baynes, directeur des services de conscience, affirme que les clients restent plus longtemps (un peu à cause des anneaux supplémentaires dans les voyages internationaux) et recherchent des “services plus privatisés”. “Ils aiment les chefs dans les villas. Ils aiment les transferts en hélicoptère et les locations de bateaux privés – ce qui améliorera vraiment leurs expériences et maintiendra la distance sociale. “, Une garden-party intime et regarder un film “, dit Baynes. ” Nous pouvons mettre en place un film écran pour vous et l’organiser pour un pique-nique. “

Une terrasse extérieure (à 53 km au sud-ouest de Cannes) sur la Villa Grant à Saint-Tropez, une propriété OnFineStay de 11 chambres ; Une nuit, à partir de 14 245, au moins une semaine, sur onefinestay.com.

Étang à Villa Lanza, propriété de neuf chambres avec neuf chambres à l’extérieur de Cannes; Par nuit, à partir de 5.119, à un minimum de deux semaines.

