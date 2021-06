La star de Manchester United et de la France, Paul Pogba, a réduit les rumeurs selon lesquelles il reviendrait à la Juventus car il insiste pour se concentrer uniquement sur l’Euro 2020.

Pokpa a joué un rôle déterminant dans le deuxième but de Karim Benzema lors du dernier match du Groupe F de mercredi, qui a vu le Portugal, champion d’Europe, dominer la France 2-2.

La France a remporté son dernier affrontement contre la Suisse à l’Euro 2020, mais Bogba a été interrogé sur son avenir après que sa dernière coiffure a déclenché des spéculations.

Bogba a porté ses cheveux au noir et blanc – les couleurs de l’ancien club de la Juventus – suscitant des questions sur la Vieille Dame, où il a joué entre 2012 et 2016.

“Est-ce que mes cheveux étaient noirs et blancs comme le maillot de la Juventus ce soir ? Je m’attendais à cette question”, a plaisanté Pogba avec Sky Sport alors qu’il entrait dans la dernière année de son contrat actuel avec United.

“Je ne pense pas à mon avenir. Je me concentre uniquement sur les euros. Mes cheveux changent toujours, vous savez!”

La France a été invaincue lors des 12 derniers matches de phase de groupes des grands tournois internationaux (Coupe du monde et Euros), en remportant sept victoires et cinq victoires.

Chacun de leurs quatre derniers matchs par équipe de la troisième journée de ces tournois majeurs a mis fin à l’étape.

Benzema, 33 et 186 jours, est devenu le joueur le plus âgé à marquer plus d’une fois dans un tournoi majeur pour la France (Coupe du monde et Euros), devant Zinedine Zidane (31 et 356 jours) contre l’Angleterre lors de l’Euro 2004.

Benzema a marqué son premier but depuis le 8 octobre 2015 – il y a cinq ans et 258 jours, le plus long intervalle entre deux buts avec les Blus après Didier Deschamps (sept ans entre ses troisième et quatrième buts, et contre le Portugal).