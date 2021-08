Au total, 45 médailles d’or paralympiques ont été remportées vendredi alors que divers sports, dont le tir à l’arc, l’athlétisme et le judo, ont débuté. La France a bien conservé le nombre de médailles, avec l’or et l’argent en cyclisme et une médaille d’argent en judo.

Parti d’une deuxième médaille d’or pour la France vendredi, Dorian Fallon est monté sur le podium du 4000 mètres cycliste individuel (C5). Alexandre Lode a remporté la médaille d’argent dans le contre-la-montre de 1 km et a ajouté à son décompte personnel, battant son record du monde de classe de 2 secondes en 1 minute, 9 secondes et 211 mille secondes. La judoka française Sandrin Martinet, double championne du monde, a participé à ses derniers Jeux paralympiques et a été éliminée vendredi, s’inclinant face à l’Azerbaïdjanaise Shahana Hajiva lors de la finale de la division des moins de 48 ans. De plus, le sprinteur français Monty Francois-Eli a remporté le bronze au 200m D37. Le plus grand message d’espoir malgré l’échec Le chef de l’équipe des réfugiés a déclaré vendredi que le nageur d’origine afghane Abbas Karimi avait envoyé “le plus grand message d’espoir” malgré la perte de la médaille paralympique. Karimi, l’un des six athlètes représentant l’équipe paralympique des réfugiés à Tokyo, est devenu le premier médaillé de l’équipe après s’être qualifié pour la finale masculine S5 50 m papillon. Mais ses espoirs ont été anéantis en dernier lieu alors qu’il quittait la piscine sans parler aux journalistes. Abbas Karimi, membre de l’équipe paralympique des réfugiés, participe au 50 m papillon S5 hommes le 25 août 2021 aux Jeux paralympiques de Tokyo. Behroos aussi AFP La chef du groupe de réfugiés, Ileana Rodriguez, a déclaré que la finale était une grande réussite. READ Lyon, France - Publication des résultats du CCF de la session d'été 2021 | Estland Law, B.A. “Je pense que cela envoie le plus grand message d’espoir”, a-t-il déclaré. « Nous représentons 82 millions de personnes déplacées dans le monde, et nous avons 12 millions de personnes handicapées en tant que réfugiés. La plus grande nouvelle est que n’importe qui peut aller aussi loin. L’athlétisme démarre bien Le Brésilien Yeltsin Jack a remporté la première médaille d’or aux Jeux de Tokyo, battant le Japonais Kenya Karasawa pour prendre la première place de la finale masculine du 5 000 m T11. Jack, qui court avec une déficience visuelle et mentor, a déclaré que son succès était l’aboutissement de cinq années de formation. Le médaillé d’or brésilien Yeltsin Jax (à droite) célèbre avec son mentor après avoir remporté l’or lors de la finale du 5 000 m D11 aux Jeux paralympiques de Tokyo le 27 août 2021 Sélecteurs – Adith Peravangmeda “J’ai de la vitesse, j’ai de l’énergie. Je suis naturellement rapide, c’est génétique”, a déclaré Jack, qui participe au 1500m et au marathon dans la division D11. Sa compatriote brésilienne Sylvania Costa de Oliveira a remporté la première médaille d’or des épreuves sur le terrain, défendant avec succès son titre à Rio dans le saut en longueur féminin T11. Les Steelers d’Australie ont volé les demi-finales de rugby Ailleurs vendredi, l’Australie a enregistré sa place en demi-finale de rugby en fauteuil roulant. Plus tôt cette semaine, les médaillés d’or ont subi une défaite choc face au Danemark, reconnaissant que le capitaine de l’équipe, Reilly Pat, avait le plus “embarrassé” son équipe. Mais les Steelers ont battu la France jeudi lors d’une finale 50-48, ce qui a de nouveau suscité l’espoir d’une troisième médaille d’or record. READ La France, Lillard, tente d'aider les États-Unis à remonter après avoir perdu contre Adebayo Les Australiens ont avancé malgré leur défaite 57-53 contre le Japon. Shinichi Shimkawa du Japon tombe lors du match de rugby en fauteuil roulant Pool Face Group A entre la France et le Japon lors des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 le 25 août 2021 au stade national Yogi à Tokyo. AFP – Behroos Plus

