Paul Pogba à la sortie de la France de l’Euro : “La Suisse n’a pas gagné le match, nous l’avons perdu.”

Parle Téléalimentaire Aujourd’hui, le milieu de terrain des Blues Paul Pogba a évoqué son élimination au 16e tour contre la Suisse à l’Euro cet été, tout en discutant de sa nouvelle arrivée à Manchester United, notamment de son coéquipier de France Rafael Varane.

France-Suisse

Cela nous a vraiment fait mal. Quand on regarde ce match en arrière, personne n’aurait pu tout imaginer. La Suisse n’a pas gagné ce match, nous avons perdu.

Sa discussion animée avec Deschamps pendant le match

Quand il y a un manager et un joueur, il y a des moments comme ça. C’était une discussion avec une certaine frustration – j’étais déçu qu’ils reviennent pour égaliser mais c’est tout. Il n’y a rien là-bas, les choses se passent bien avec l’entraîneur. Ce qui a été fait, c’est à nous, les joueurs.

Nouvelles recrues à Manchester United

Raffin [Raphaël Varane] La fréquentation est favorable au club, nous avons une excellente relation et nous nous connaissons depuis un certain temps. Je suis heureux qu’il soit à Manchester avec nous pour apporter son expérience et sa qualité à la table.

[On Ronaldo] Jouer avec les meilleurs est toujours amusant, et coacher avec les meilleurs est un plus pour les joueurs. Il élèvera le statut de l’équipe.