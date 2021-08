Paper talk: le talent national vient au premier plan pour jouer la France en Angleterre

On parle beaucoup de français dans les journaux du matin.

L’Angleterre affronte la France

La RFL aligne au moins un match test contre la France en fin d’année. On sait que le président français Luke Lagoste a approché Ralph Rimmer au sujet d’un test intérimaire, bien que l’Angleterre ait déjà accepté de participer au tournoi des Nations Unies. (Ligue Express)

Williams a tout fait pour rentrer à la maison

George Williams a dû se précipiter chez lui avec sa partenaire Charlotte pour éviter de rester coincé en Australie. Au cours du week-end, il a marqué sa première tentative pour Warrington. L’ancien Wigan a déclaré à l’impasse du Sun : “Vous êtes enceinte de 28 semaines et vous ne pouvez pas prendre l’avion après les 26 ans de Charlotte, nous devons donc rentrer rapidement à la maison, sinon nous serions coincés en Australie ! Nos 12 premiers mois ont été brillants et ensuite nous n’avons pas pu rentrer à la maison. Pour être honnête, nous nous sommes sentis un peu perdus et quand vous rentrerez chez vous, vous ferez n’importe quoi. ” (Le soleil)

Le talent domestique s’impose en catalan

L’entraîneur des Catalans Steve McNamara dit qu’ils commencent à recevoir les récompenses des jeunes joueurs qui grandissent en France. Auparavant critiquées pour s’être appuyées sur les importations, de nombreuses jeunes stars françaises se sont manifestées en 2021, ce qui ne se fera pas du jour au lendemain. Il a déclaré: “Cette année, nous avons réorganisé notre équipe pour créer plus de pistes et faire progresser les joueurs français. Lorsqu’il y avait des étrangers, nous avons continué à mieux performer et à nous donner l’opportunité de faire quelque chose de spécial.” (Défenseur)

Les internationaux à l’horizon

Des matches internationaux peuvent être organisés pour combler le vide laissé par le report de la Coupe du monde. Mais le président de l’International Rugby League, Troy Grant, a déclaré: “Les pays peuvent organiser des matchs tests entre eux, mais pour qu’ils soient des tests, ils doivent recevoir l’approbation de l’IRL. Cependant, si ces propositions sont soulevées avec nous, nous les traiterons à ce moment-là. . (Le soleil)

Toulouse prêt pour la Super League

Toulouse est prêt pour la Super League, ce qui pourrait donner un coup de feu à la ligue de rugby en Europe. L’entraîneur Sylvain Hools a déclaré: “Nous savons que nous avons un défi, mais au final, le prix, entrer en Super League, retient notre attention. Le club grandit depuis de nombreuses années, mais nous pensons que nous sommes prêts pour la Super League. (Défenseur)

N’écrivez pas Halifax

L’entraîneur d’Halifax, Simon Griggs, a déclaré qu’ils ne devraient pas être radiés de la poursuite publicitaire de la Super League, car ils continuent d’intégrer leur place en séries éliminatoires derrière Toulouse et Featherstone. Après avoir remporté neuf matches, Crix a déclaré: “Les éliminatoires du rugby à élimination directe, quand c’est, on ne sait jamais.” (Ligue Express)