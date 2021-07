Ordonnance de Pégase : Chidambaram dit que l’Inde refuse de poursuivre Israël et la France

Diffamation du Centre sur la question de l’espionnage de Pegasus, Congrès Président P. Chidambaram En comparant la réponse de l’Inde à la question avec la France et Israël vendredi, alors que ces pays enquêtaient sur les allégations, l’Inde a nié toute surveillance non autorisée et a refusé d’en discuter. Le Congrès a organisé jeudi des rassemblements de protestation dans tout le pays pour exiger une enquête judiciaire sur l’espionnage présumé de téléphones utilisant le logiciel espion israélien Pegasus et une enquête supervisée par la Cour suprême sur la démission du ministre de l’Intérieur. Amit Shah Dans le cas.

Le gouvernement décide également BJP Les rapports du projet Pegasus étaient concis et rejetés comme manquant de preuves. Vendredi, Chidambaram s’est adressé à Twitter pour déclarer : “Sur l’échelle de la liberté, classez l’Inde contre une démocratie libérale comme la France et une démocratie stricte comme Israël”.

“La France a ordonné une enquête et convoqué une réunion de son Conseil de sécurité nationale. Israël a mis en place une commission pour examiner les allégations de surveillance téléphonique. L’Inde a nié toute surveillance non autorisée et a même refusé de discuter de la question”, a déclaré l’ancien ministre de l’Intérieur de l’Union. le site de micro-blogging.

Dimanche, un grand nombre d’hommes d’affaires et de militants en Inde ont été ciblés pour piratage par des logiciels espions, en plus de plus de 300 numéros de téléphone portable vérifiés, dont une fédération internationale des médias, deux ministres, plus de 40 journalistes, trois chefs de l’opposition et un juge.

The Wire a publié les rapports avec 16 publications internationales, dont le Washington Post, The Guardian et Le Mont, en tant que partenaires médiatiques dans une enquête d’Amnesty International, une organisation médiatique à but non lucratif basée à Paris, un groupe d’histoires et de droits interdits.

L’enquête se concentre sur une liste divulguée de plus de 50 000 numéros de téléphone du monde entier qui seraient ciblés par le logiciel Pegasus du groupe NSO, un chien de garde israélien.