Oakley présente le package Doug de France 2021

Publié par Oakley Special Tour de France Versions de ses quatre modèles les plus populaires.

La marque américaine est à nouveau le partenaire verrier officiel du tour, et la collection, inspirée du drapeau bleu, blanc et rouge de la France, prétend “offrir des avantages de performance comparables aux champions de la compétition cycliste la plus prestigieuse au monde”.

Dans le passé, les collections de lunettes Tour de France d’Oakley ont souvent pris leurs notes de couleur sur les maillots des leaders.

Les quatre montures qui reçoivent le traitement triangulaire sont Radar EV Bath, Jawbreaker, Froxkins Light et Sutro.

Oakley a clairement décidé de se concentrer sur les anciens favoris plutôt que d’en introduire de nouveaux Couper Pour sa collection tournée, cela peut surprendre certains.

Examinons de plus près chacun des quatre.

Oakley Radar EV Bain Galerie Tour de France

(Crédit image: Oakley)

le Oakley Radar EV Bien que le pro soit très apprécié sur la Bolton et que cette version Tour de France soit une nouveauté, le modèle est bien rodé.

EV signifie «vision étendue» et ils sont légèrement plus grands que leur prédécesseur, le radar d’origine, mais l’objectif est toujours plus mince par rapport à certaines ombres plus grandes, telles que le Sutro d’Oakley.

La monture de la version Tour de France reçoit un graphique avec de petites rayures verticales aux couleurs du drapeau français sur le dessus de la monture de couleur posidon mat, tandis que le logo Tour de France sur le verre Oakley Prism Road se trouve dans le coin inférieur gauche.

Achetez chez Oakley pour 187

Collection du Oakley Jawbreaker Tour de France

(Crédit image: Oakley)

le Oakley Jawbreaker Par rapport au radar se trouve l’une de ces paires de miroirs à grande lentille, qui a un champ de vision plus large en haut – ce qui signifie que lorsque votre tête est basse, le haut du cadre n’est pas un obstacle à votre vision en position aérodynamique .

Cette édition spéciale Tour de France est basée sur la couleur de position mate du cadre avec des accents blancs et rouges.

Il est livré avec une lentille noire Prism Road – interchangeable avec la technologie switchlock de Jawbreaker.

Acheter à 5 205 à Oakley

Collection du Oakley Sutro Tour de France

(Crédit image: Oakley)

le Oakley Sutro Relativement nouveau dans la gamme de la marque américaine et destiné à l’origine à la conduite urbaine, le cousin nouveau venu Egan Bernal a porté une paire lors du succès du Tour de France 2019.

Comme les autres de la collection, les montures Tour de France Sutro sont disponibles dans une couleur de base mate (bleu) avec un logo Oakley vintage sur un panneau rouge sur les côtés des mains en blanc.

Il est livré avec le Prism Road Black Lens.

Achetez chez Oakley pour 160

Collection Oakley Froxkins Light Tour de France

(Crédit image: Oakley)

Les lunettes de soleil « lifestyle » d’Oakley sont les plus basses des quatre modèles traités au Tour de France cette année.

Le cadre bleu à position mate crée la majeure partie du cadre avec le logo vintage en rouge sur les mains, mais il y a plus de détails rouges et blancs à l’intérieur des mains qui ne sont visibles que lorsque vous placez votre redingote sur la table du café.

Froxkins Light acquiert également la technologie des lentilles prismatiques d’Oakley.

Achetez pour 1 141 à Oakley