Nouveau look pour le marché de gros de Saint-Etienne

Le plan de reconstruction du marché de gros de Saint-Etienne a été confié au groupe immobilier local Atrium. La nouvelle infrastructure se composera de six halles : 4 300 m² chacune avec deux bases climatisées, quatre zones sèches, et un espace pour les industriels locaux comme le Toulouse MIN Market.

« Le projet vendra environ 60 à 70 000 tonnes de produits par an et fournira une trentaine d’industriels créant plus de 200 emplois », couvrant une superficie de 16 000 m², dont les 10 000 m² nouvellement créés.

« Il n’y a pas d’emplacement centralisé pour le futur marché de gros de la taille de Saint-Etienne dans la région. Corbos a un marché de gros exclusivement pour les fruits et légumes et il y a des magasins comme Metro, qui ne sont accessibles qu’aux professionnels. Ce sera la première fois. en Rhône-Alpes-Auvergne pour concentrer les talents sur de telles installations. », explique Sebastian Bartholomew, directeur du groupe Atrium. L’objectif est de transformer le marché de gros en un marché particulier dans la région.

Commentant les installations actuelles pour les fruits et légumes, Sebastian Barthelemy a déclaré : « Il est entièrement loué par des grossistes locaux et régionaux et des fabricants inférieurs.

Groupe Atrium

Le projet se déroulera en trois phases : construction d’une halle aux fruits et légumes et d’un restaurant, démolition des locaux existants et construction de 5 autres halles.

Le coût du projet est de 17 millions d’euros [20 million USD], Hors taxes. Chemmaris, qui gère le marché MIN de Rungis, s’est vu confier la mission de gérer l’ensemble du marché de Saint-Etienne. Le nouveau campus devrait être opérationnel d’ici la fin de 2023.

La source: Citron. fr