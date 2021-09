Noel Le Great en équipe de France U21 : “Je n’en connais pas la moitié.”

“De nouveau

Dans une interview avec Ouest de la France, Le président de la FFF, Noël Le Grodd, revient sur l’état du football français après une année de déceptions, des quarts de finale de l’Euro 2020 aux défaites de l’équipe olympique.

Malgré des défaites consécutives cet été, le manager U21 Sylvain Ripley est revenu à la défense du Graët, citant une équipe en constante évolution comme facteur potentiel contribuant aux difficultés.

“Je suis désolé d’envoyer une équipe très faible, ce n’est pas la faute de ceux qui y sont allés, ils ont fait ce qu’ils pouvaient.

“On va se rapprocher de Paris 2024. Je vais rencontrer Gianni Infondino à Paris dans deux semaines, puis les dirigeants du club. Les clubs doivent libérer au moins deux joueurs U21.

“Je le vois [Ripoll] Travaille activement, ce qui est une équipe très difficile à gérer car elle doit être constamment mise à jour. Ils ne se sont pas qualifiés pour les Jeux olympiques pendant un certain temps, ni pour les U21 Euros. Je ne connais pas la moitié d’entre eux sur sa liste de septembre et ils n’ont pas commencé pour leurs clubs. De cette façon, les choses vont plus vite.