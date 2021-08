Ngapeth mène la France vers la gloire olympique

La recherche de l’or de la France aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo s’est imposée samedi à l’Ariago Arena, lorsqu’Erwin Nagabett a mené son équipe à 3-2 (25-23, 25-17, 21-25, 21-25, 15.12) pour la première fois dans l’histoire. A remporté le ROC pour remporter la médaille d’or olympique.

La France a d’abord participé aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, puis de Barcelone en 1992, d’Athènes en 2004 et de Rio en 2016.

Comme les hôtes des prochains JO, les Français défendront leur titre olympique à domicile, trois ans plus tard, à Paris 2024.

Ngapeth a créé un précédent pour la France avec 21 attaques, deux volumes et trois as. Jean Batry a fourni 15 marqueurs du côté droit, tandis que Trevor Clevenote a géré le côté gauche et a marqué 11 points. Maxim Mikhailov et Egor Kliuka ont marqué respectivement 21 et 20 points pour le ROC.

Le ROC a ouvert le match avec des points répétés grâce à l’attaque de Mikhailo et à l’erreur de Batry. La France a construit le score avec une erreur ROC et un spike Ngapeth. Le set était serré mais Mikhailov et Ivan Ikovlov attaquant et bloquant ont donné au ROC une marge de 20-17.

Antoine Presard s’est porté volontaire pour servir pour la France et a aidé son équipe à revenir sur le plateau. Ngapeth a mis en place deux vainqueurs offensifs à ses côtés et a atteint le point, puis a terminé le retour français dans le premier set 25-13 avec le pic d’ordre inférieur de Clevenot.

La France est devenue un bon rythme de notation alors qu’Encopett a marqué son troisième point dans le deuxième set. En dehors des Français, Hitter a ajouté trois autres attaques et un bloc pour porter le score à 10-5.

Ngapeth a dominé les jeux suivants en ajoutant un autre bloc et une carte de service et quelques points supplémentaires pour enregistrer huit points dans le deuxième set. Nicolas Le Coff et Batry ont ajouté plus de pompiers du côté français pour profiter du set 2-0.

Le troisième set a commencé à égalité entre les deux équipes avec l’échange de points contre les attaques des Français Encopet et Patry et des ROC Mikhailov, Igor Kliuka et Ilyas Gurgaon. ROC a réussi à obtenir une marge de deux points sur le chiffre d’affaires de NCapeth 21-19.

Le ROC a atteint le point avec l’aide des contributions de Yaroslav Botlesnik des lignes offensives et de service, jusqu’à ce que l’erreur de service de Brizard laisse le troisième set au ROC à 25-21.

Batry, Presard et Clevenot ont été accusés d’avoir donné une avance de 7-3 à la France au quatrième set, mais la défense de Botlesnik et Pavel Pankov a ensuite égalisé le score à 8. Les deux équipes ont gardé les choses 15-13 jusqu’à ce que le ROC gagne du terrain grâce aux vainqueurs d’Ikovlov et de Kliuka.

L’offensive du ROC a été renforcée par Mikhailov et Kliuka, qui les ont aidés à prendre une avance de 19-17. Le ROC a également travaillé patiemment sur la défense, ce qui a permis de meilleures chances de contre-attaque. Le bloc de Iakovlev à la batte a prolongé le match à 25-21 dans le cinquième set.

Le ROC a pris une avance de 3-0 au début du bris d’égalité, mais Ngapeth a eu du mal à ramener son équipe au niveau de 8. La France a gagné 10-8 grâce à la faute de service du ROC et au pic de Clevenot, mais les joueurs du ROC ont réagi rapidement pour marquer.

Le balancement de la batterie du côté droit et du siège a donné à la France un coussin de deux points, ce qui a déclenché un temps ROC. Un tir de Presard a donné un point au match, puis l’attaque de Mikhailo a déclenché la célébration française alors qu’elle sortait des limites à 15-12.

Plus tôt samedi, l’Argentine a battu le Brésil pour remporter le bronze.