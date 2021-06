Narrateur : Pourquoi les élections régionales sont-elles importantes en France ? Voir au dessus

Pourquoi sont-ils importants ?

1) Provence-Alpes-Côte d’Azur :

Sondages de sortie:

2) Hots-de-France :

Paris : Marine Le Pen Extrème droite Rassemblement du Parti national A cru France Les élections régionales de juin rehausseront ses références en tant que leader digne du pouvoir et fourniront une plate-forme pour l’effort présidentiel de 2022.Ces espoirs étaient équilibrés dimanche après que le faible taux de participation à l’échelle du pays ait été pire que ce que le parti avait prédit. Les électeurs, comme prévu, ont également sanctionné le président Emmanuel Macron Et son parti au pouvoir.Le prochain référendum présidentiel est dans moins d’un an. Les sondages d’opinion montrent que le combat de 2017 entre Macron et le leader d’extrême droite Le Pen est susceptible de se reproduire – l’écart entre les deux ne fera que se réduire cette fois-ci.Les résultats régionaux n’ont pas fourni un instantané représentatif de qui remporterait le vote présidentiel. Cependant, cela enverrait des ondes de choc dans le paysage politique si l’extrême droite voulait défendre sa première puissance régionale.Le gouvernement de Macron La République n Marche (Laurem) ne conquiert ouvertement aucune région, ce qui révèle à quel point il n’a pas réussi à s’enraciner localement.Le défi est pour les Conservateurs Les Républicains, qui ont lutté pour reconstruire leur identité depuis la transformation des partis traditionnels centristes Macron en 2017, de s’emparer de leurs sept territoires et de prouver qu’ils peuvent servir de rempart contre l’extrême droite.Chaque parti présente une liste de candidats. Si aucun ticket ne recueille plus de la moitié des suffrages exprimés au premier tour, tous ceux qui recueillent plus de 10 % des voix accèdent au deuxième tour, ce qui signifie que trois partis ou plus peuvent participer.Les listes de partis peuvent être fusionnées entre le premier et le deuxième tour. Historiquement, cela s’est produit pour empêcher l’extrême droite de gagner, un événement connu sous le nom de “République dirigeante”.Les sièges des conseils régionaux sont attribués proportionnellement. Le ticket qui obtient le plus de votes remporte le bonus d’un quart des sièges. Cela signifie que le parti de Le Pen peut gagner le contrôle d’une région avec moins de 50 % des voix au second tour.La région sud, qui comprend Marseille et la Côte d’Azur, a longtemps donné à la droite certains de ses meilleurs scores, au-dessus de la moyenne en matière d’immigration et de chômage.Les sondages d’opinion pré-sondage pour Le Pen, dirigés par l’ancien ministre conservateur Theory Mariani, ont montré que la deuxième ville de France, Marseille, et la région appartenant à la Riviera pourraient gagner. L’avantage de Mariani sur son rival Les Républicains dimanche était plus court que prévu.Le chef de file des Verts a déclaré qu’il ne se retirerait pas de la course, ce qui serait favorable au maintien d’un militantisme.Extrême droite (Rassemblement national) : 35,70 %Conservateurs + Parti de Macron (LR + Laurem) : 34,70%Alliance de gauche (socialistes + verts) : 15,70%Xavier Bertrand, ministre de la Justice de Macron et porte-parole du parti de Le Pen, principal candidat conservateur à l’élection présidentielle, se trouve dans le nord, autour de Kallis, qui abritait autrefois les mines de charbon françaises.La victoire de Bertrand augmenterait les chances de LR de devenir candidat à la présidentielle. Les assistants de Macron voient l’ancien ministre de la Santé comme un candidat à la destruction de la base électorale de centre-droit du président.L’avance de Bertrand au premier tour signifie qu’il n’a pas besoin de conclure une alliance avec Laurem au deuxième tour pour vaincre l’extrême droite, ce qui aurait pu saper son terrain d’adversaire-leader de Macron en 2022.Sondages de sortie:Centre-Droit (LR): 44%Extrême Droite (Raseimblement National) : 24,40%Alliance de gauche : 18%Décomposition de Macron : 8%