Monaco a été frustré lors d’un match nul 1-1 contre Nantes lors du match d’ouverture de la saison de la Ligue française vendredi.

Le gardien nantais Alban LaFont a marqué un point pour le spectateur en frottant le ballon autour de la surface de réparation.

Monaco a terminé troisième la saison dernière et a signé plusieurs étés pour tenter de remporter son premier titre de champion depuis 2017. Il n’a pas réussi à impressionner lors de ses débuts en championnat suite à un prêt du gardien allemand Alexander Nobel Bayern Munich et de l’attaquant néerlandais Myron Podu. Rejoint d’Alcmar, qui aurait dû marquer tôt lorsqu’il a raté un but ouvert.

Jelson Martின்nez a terminé 14e à la croisée des chemins du défenseur brésilien Cayo Henriques.

Manaco a joué avec plus d’intention, mais il n’a pas réussi à construire à sa disposition, et Jean-Charles Castelletto a égalisé pour Nantes d’une tête en corner à la 42e place. Noble, qui n’a pas réussi à percer au Bayern la saison dernière, était enraciné dans sa formation.

Martins s’est approché en seconde période avec quelques occasions avant que LaFonte Nantes n’obtienne un point.

Le Paris Saint-Germain se rendra à Troyes samedi et la championne actuelle Lily jouera pour les Mets dimanche.

