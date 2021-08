Michael Barnier Michael Barnier est candidat à la présidence française

L’ancien négociateur en chef de l’UE sur le Brexit envisage de se présenter comme candidat de droite contre Michael Barnier. Emmanuel Macron Il a déclaré que lors de l’élection présidentielle française de l’année prochaine, le contrôle de l’immigration serait un engagement politique clé.

« En ces temps difficiles, je suis déterminé et déterminé à me tenir debout… et à être un leader La France Il a été compromis, les Français doivent être respectés, la France doit être respectée », a-t-il déclaré au journal télévisé du soir de DF1 dans une interview en direct.

En entrant dans l’arène de plus en plus encombrée à droite, Barnier a cité sa longue expérience en politique qui lui a donné un avantage dans la compétition, y compris des négociations “extraordinaires” pour trouver un accord pour la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE. Au cours de ses nombreuses années au pouvoir, il a dû travailler « avec les chefs d’État et de gouvernement pour sauvegarder l’unité de toutes les nations européennes ».

Il a demandé pourquoi il voulait défier Macron – il a travaillé en étroite collaboration avec lui Procuration Processus – Barnier a répondu qu’il voulait “changer le pays”.

Il a cherché à adopter un ton plus à droite que le président centriste, parlant de « restauration du pouvoir de l’État » et de « restriction des limites de l’immigration ».

Avant de devenir négociateur en chef du Brexit en 2016, Barnier a été commissaire européen aux marchés intérieurs de 2010 à 2014. Mais l’homme de 70 ans est une figure de proue de la politique française et a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein du cabinet depuis les années 1990, dont celui de ministre des Affaires étrangères.

Barnier est un républicain de droite et le plus important des quatre candidats du parti a annoncé son intention de se présenter. Si aucun pionnier apparent n’apparaît, le parti peut organiser une primaire plus tard cette année.