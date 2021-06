Marc Cavendish Sera en course en 2021 Tour de France, a confirmé son équipe.

Decuninck – Quick-Step Le sprinter Cavendish reprendra sa tournée trois ans après la course parce que le sprinter sélectionné par Duningin, Sam Bennett, a été contraint de manquer la course en raison d’une blessure.

Cavendish, 36 ans, qui a été aux prises avec des maladies, des blessures et des changements d’équipe débilitants au cours des dernières saisons, est de retour en forme cette année alors qu’il participe à un contrat d’un an avec son coéquipier Patrick Lefebvre en 2021.

Le Monksman sera en tournée avec le champion du monde Julian Albilipe.

Cavendish, qui a effectué sa dernière tournée au Tour Dimensional Data Colors en 2018, a déclaré : « Je suis ravi de revenir sur le Tour de France avec un leurre – un pas rapide.

“De toute évidence, la situation avec Sam aurait pu être meilleure – il a fait une tournée spéciale l’année dernière et je suis désolé qu’il n’ait pas pu défendre son maillot vert.

“Mais en même temps, je suis tellement excité d’être de retour dans une course. J’ai une relation comme celle-ci. J’ai tellement d’histoire. C’est la plus grande course de vélo au monde. Je vais faire tout ce que je peux d’utiliser cette opportunité à deux mains.”

Après avoir remporté quatre étapes du Tour Cavendish en 2016, il est tombé malade du virus Epstein-Barr en 2017, marquant le début tumultueux de quelques années pour le « missile Monks ».

Depuis qu’il a mené une saison réussie avec Bahrain-McLaren en 2020, Cavendish n’a remporté aucune course de 2018 à début 2021.

Mais depuis que Lefebvre a rejoint l’équipe au rythme rapide au début de 2021, Cavendish a déjà dominé le classement à cinq reprises cette année, notamment en remportant quatre des huit étapes de la tournée en Turquie.

Duink, qui a remporté le maillot vert lors de la course de l’année dernière, ne devrait pas participer au Tour de France Cavendish 2021 car il soutient leur sprinteur clé Sam Bennett.

Bennett s’est blessé au genou lors de l’entraînement plus tôt ce mois-ci, ce qui soulève la possibilité de mettre le pied pour le joueur irlandais lors de la tournée de Cavendish.

Bien que le patron de l’équipe, Lefebvre, ait suggéré le contraire, Cavendish entrera désormais dans Bennett.

Bennett a déclaré : « Inutile de dire que j’ai été très déçu de ne pas pouvoir défendre mon maillot vert au Tour de France de cette année.

“J’ai eu un incident très mineur pendant l’entraînement il y a quelques semaines, qui a affecté mon genou. Bien que la blessure que j’ai subie ait été très courte, cela a grandement affecté mon entraînement pour la plus grande course de vélo du monde, me laissant juste assez de temps pour m’adapter à la course .

“Le Tour est le meilleur pour moi. Il serait injuste de courir mon équipe et moi-même dans mon état actuel. Je souhaite à tout Wolfgang trois semaines de succès sur les routes de France.”

Tout en ciblant les sprints de Cavendish, Julian Alleppey poursuivra plus de gloire sur son Grand Tour à domicile, battant plusieurs étapes et portant le maillot jaune pour les deux dernières éditions.

Aux côtés des coureurs deux étoiles, Deshnink affrontera Caspar Ascreen, David Palerini, Matia Catanio, Tim Teklerk, Trees Devinins et Michael Markov.

>>> Tom Bitcock : Je vais aux JO de Tokyo pour gagner l’or

Le directeur sportif Tom Steeles a déclaré : “Notre équipe est une équipe cohérente. Julian est bien sorti du Tour de Suez. Le week-end d’ouverture lui convenait bien, nous le soutiendrons donc dans sa quête d’une victoire d’étape. Mark revient à la tournée. .

“Il est une grande avance avec Palerini et Markov, et le plan est de le prendre au jour le jour et de voir comment les choses se passent. .

“Tim est l’un des meilleurs assistants de Tim au Peloton, tandis que Matia et Trees aideront Julian à terminer les montagnes et la montée. Nous attendons avec impatience trois bonnes semaines.”

Tsunink – Equipe Quick-step pour le Tour de France 2021

Julien Alep (FRA)

Caspar Askreen (DEN)

David Palerini (ITA)

Mathieu Catanio (ITA)

Mark Cavendish (GPR)

Tim Techlerk (PEL)

Arbres Devins (PEL)

Michael Markov (DEN)

Directeurs de jeu

Wilfried Peters (PEL)

Tom Steeles (PEL)

Rick von Slicke (Bell)