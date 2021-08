Macron exhorte les Nations Unies à agir d’une seule voix sur l’Afghanistan

Paris : les militants islamistes profiteront de la tourmente Afghanistan , a déclaré le président français Emmanuel Macron Lundi, la France mettra tout en œuvre pour assurer Russie , Les États-Unis et l’Europe ont répondu avec un objectif commun.Des villes afghanes se sont effondrées en quelques jours, des civils suivant le président à l’aéroport international de Kaboul lundi. Achraf Ghani Il s’est enfui, disant qu’il voulait éviter de saigner Talibans Capitale capturée.“L’Afghanistan ne doit pas devenir un refuge pour les terroristes qui a déjà existé”, a déclaré Macron dans un discours national.“C’est un défi à la paix et à la stabilité internationale contre un ennemi commun. Nous ferons de notre mieux pour coopérer efficacement avec la Russie, les États-Unis et l’Europe, car nos intérêts ne font qu’un.“Le Les Nations Unies Le Conseil de sécurité doit trouver une réponse commune et unanime.Macron a déclaré qu’il y avait un risque qu’une vague d’immigrants se dirige vers l’Europe. Il a déclaré que la France continuerait à protéger les plus vulnérables et à jouer son rôle dans un effort international organisé et équitable pour partager le fardeau.Macron a déclaré que la France, l’Allemagne et certains autres pays européens prendraient l’initiative de construire une “réponse forte, unie et cohésive” avec l’aide des pays de transport.