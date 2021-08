L’or du rugby à sept néo-zélandais a remporté la France

La Nouvelle-Zélande a remporté sa première médaille d’or aux Jeux olympiques de rugby à sept, battant la France 26-12 en finale du tournoi féminin samedi au stade de Tokyo.

Les Fidji avaient déjà remporté l’or dans la catégorie masculine et le bronze dans l’épreuve féminine, battant la Grande-Bretagne 21-12 dans une demi-finale vibrante contre la Nouvelle-Zélande.

La Nouvelle-Zélande a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques il y a cinq ans et une autre médaille d’argent au tournoi masculin de Tokyo, mais elle a finalement conservé son or en or.

Ils ont contrôlé la possession dès le début de la finale et ont été récompensés lorsque le capitaine Sarah Hirini a rapidement libéré Michael Flight pour battre la tentative d’ouverture.

Mais la France a couru pour un score inchangé à travers un trou inhabituellement grand dans la défense des Black Ferns par Caroline Drew.

Cependant, le rythme de la Nouvelle-Zélande fait de la place pour de larges zones, et Gayle Bratton a pu plonger dans le coin, avec Stacey Fuller sculptée par la défense française pour donner à son équipe une avance de 19-5 à la mi-temps.

Anne-Sicily Siophony a maintenu la France en lice avec un effort après deux minutes de seconde mi-temps, mais la Nouvelle-Zélande a repris 14 points d’avance lorsque Dila Nathan-Wong a intercepté entre les poteaux.

Les Fidji ont terminé premières dans le match pour la médaille de bronze, avec Aloysius Nakoshi ayant une excellente défense avant de mettre la pression sur leurs propres 22 de Grande-Bretagne.

Lorsque les insulaires du Pacifique ont finalement pu sortir avec des mains rapides sur la droite, Nakoshi a couru pendant une seconde avant que Meghan Jones ne donne l’avantage à la Grande-Bretagne 14-5.

Le match était sûr pour les Fidji lorsque Riji Ulunisov a creusé l’écart dans la défense britannique et a retiré une tentative, mais Jones a pris sa deuxième place pour réduire le déficit à neuf points.

Elle a également terminé quatrième d’affilée aux Jeux olympiques féminins britanniques après avoir perdu le match pour la médaille de bronze en 2016.

